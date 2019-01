Sephora ajoute 3 nouveautés vraiment cool à ses programmes de fidélisation

Si vous avez déjà magasiné chez Sephora, vous vous êtes sans aucun doute déjà fait proposer la fameuse carte «Beauty Insider».

Une fois que vous êtes inscrit, vous amassez des points avec chaque achat et ceux-ci sont échangeables contre des produits.

Les membres ont aussi droit à un cadeau de fête, des ventes exclusives et plusieurs autres avantages. C'est magique!

Pour 2019, Sephora a annoncé plusieurs changements à ses programmes de fidélité, et on capote!

Avant d’en parler, récapitulons ce qu'implique la carte. Il y a trois types de membres, qui ont tous droit au cadeau de fête ainsi qu’aux points par achat.

Beauty Insider

C’est le niveau de base, complètement gratuit. Un dollar dépensé vaut 1 point.

VIB

Il faut dépenser un minimum de 350 $ par année chez Sephora pour obtenir ce titre. Un dollar dépensé vaut 1,25 point.

VIB Rouge

Le plus haut niveau possible, il faut dépenser 1000 $ et plus par année pour être Rouge! Un dollar dépensé vaut 1,5 point.

Voici les 3 nouveautés cette année:

1. Cadeau de fête

On en a parlé plus en détail dans cet article à propos des cadeaux de fête, mais, pour 2019, les VIB et VIB Rouge ont une option supplémentaire non accessible aux membres Beauty Insider.

Ils ont aussi la possibilité de prendre 250 points plutôt que le cadeau.

2. Épilation des sourcils

Les VIB Rouge ont droit à une épilation des sourcils gratuite pendant tout le mois de leur anniversaire. Il ne reste qu’à prendre rendez-vous au bar à sourcils Benefit.

3. Récompense de bienvenue personnalisée

Tous ceux qui deviendront VIB ou VIB Rouge en 2019 pourront choisir UNE de ces trois récompenses:

- 500 points pour les VIB, 750 pour les VIB Rouge.

- Un service de maquillage gratuit (valeur de 50 $). Les VIB auront droit à deux maquillages par année et les VIB Rouge à quatre. Vous pourrez les garder pour vous ou les partager avec des ami(e)s!

- La livraison pour les achats en ligne est gratuite à partir de 35 $ et plus pour les VIB. Les Rouge ont déjà la livraison gratuite.

Ça donne encore plus envie d’aller dépenser tout notre argent chez Sephora!

