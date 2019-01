Subaru lance une WRX STI de 341 chevaux

En ce début d’année, Subaru a dévoilé une version encore plus puissante de sa célèbre WRX STI au salon de l'auto de Detroit.

Baptisée «S209», elle ne développe rien de moins que 341 chevaux, soit 31 de plus que la version à laquelle on est habitué. Le tout est généré par le même bloc à quatre cylindres à plat que la WRX STI conventionnelle. En revanche, la turbine et le compresseur sont de plus grande taille et la pression du turbocompresseur a été augmentée.

En ce qui concerne la transmission, on a droit à une boîte manuelle à court ratio qui compte six rapports.

Pour la concevoir, Subaru affirme s’être inspiré de la WRX STI Nürburgring Challenge. Véritable voiture de course, elle s’est illustrée lors de la plus récente édition de la prestigieuse épreuve des 24 Heures du Mans en remportant la première place au sein de la catégorie SP3T.

Chaussée de pneus Dunlop SP Sport MAXX, elle est montée sur des jantes BBS de 19 pouces.

Cette version de la WRX STI est munie de freins Brembo à six pistons à l’avant et à deux pistons à l’arrière.

Sa palette n’est composée que de deux teintes, soit le bleu Rally et le blanc Crystal.

Une plaque affichant le numéro de série est apposée sur le moteur ainsi qu’au centre de la console.

Le prix sera annoncé plus tard par le manufacturier.

Une exclusivité américaine

Malheureusement, cette déclinaison surpuissante de la WRX STI sera réservée à nos voisins du Sud. Limitée à seulement 200 exemplaires, la WRX STI S209 s’envolera très rapidement.

Ce modèle exclusif reprend le flambeau d’une suite de véhicules STI spéciaux. Destinée au marché japonais, cette série a débuté en 2000 avec la S201. Plus récemment, Subaru a produit la S208 2018.