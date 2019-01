Un nouvel album et une tournée pour les Who

The Who sera très actif en 2019. La formation britannique partira sur la route et lancera, pour la première fois en 13 ans, de la nouvelle musique.

Les Who effectueront une tournée nord-américaine de 29 spectacles entre le 7 mai et le 23 octobre. La tournée Moving On ! s’arrêtera à Toronto, à Vancouver et à Edmonton. Il n’y a rien de prévu pour Montréal et Québec.

La formation, constituée des membres originaux Roger Daltrey et Pete Townshend et de Zak Starkey, Simon Townshend, Loren Gold et Jon Button, soulignera le 50e anniversaire de l’opéra rock Tommy. Ils interpréteront aussi des pièces de Quadrophenia, les classiques et de nouvelles chansons.

Un ensemble symphonique sera engagé dans chaque ville tout au long de cette série de spectacles.

Quinze nouveaux titres

L’enregistrement du nouvel album est en voie d’être terminé. Quinze nouvelles chansons ont été écrites par Pete Townshend. Il ne resterait que les voix de Roger Daltrey.

Les Who n’ont pas lancé de nouvelle musique depuis l’album Endless Wire.