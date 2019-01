[VIDÉO] Le groupe The Killers lance une chanson anti-Trump sur des images tournées par Spike Lee

Le groupe de Las Vegas a choisi le cinéaste derrière les films Do The Right Thing et Malcolm X pour mettre en image la ballade Land of the Free dénonçant le président américain.

Une autre chanson qui ne jouera pas dans les rassemblements partisans de Donald Trump.

Comme le souligne NME, Land of the free est la première pièce des Killers depuis la sortie leur album Wonderful Wonderful paru en 2017.

Les paroles de cette dernière complainte du groupe traitent des événements survenus depuis l’élection du 45e président américain. La crise migratoire, le contrôle des armes à feu, les prisons surpeuplées.

Les Killers ont donné carte blanche au cinéaste pour la réalisation de la vidéo de Land of the Free.

Le clip réalisé par Spike Lee nous montre des migrants à la frontière des États-Unis avec le Mexique. Les images ont été tournées à la fin de l’année 2018.