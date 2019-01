Vincent Guzzo offre de la publicité gratuite à Caroline Néron

Le propriétaire des Cinémas Guzzo a tendu la perche à Caroline Néron, dont l'entreprise est aux prises avec de sérieux problèmes financiers.

Vincent Guzzo a offert à la fondatrice et propriétaire des Bijoux Caroline Néron de la publicité gratuite qui sera diffusée sur les écrans des cinémas Guzzo à travers la province.

«J'ai fait la même chose que pour un ami à moi, qui est Saul Parasuco quand il a décidé de fermer des magasins, je lui ai offert de faire une publicité sur les écrans de cinéma annonçant son site web et j'ai fait la même chose avec Caroline», a révélé Vincent Guzzo lors d'une entrevue avec Sophie Durocher à l'émission On n'est pas obligé d'être d'accord sur Qub Radio.

Même s'il ne connaissait pas personnellement Caroline Néron, Vincent Guzzo a tout de même voulu l'aider, au nom de l'entrepreneuriat québécois.

«Caroline, je l'ai fait parce que j'ai pas aimé comment elle a été traitée. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a vécu des hauts et des bas. [...] Je l'ai appelée même si je ne la connais pas».

Une fighter

M. Guzzo est d'avis que Caroline Néron réussira à sortir son entreprise du gouffre financier dans lequel elle se trouve. Il l'a même qualifiée de fighter après leur entretien téléphonique.

«Je pense que comme tout entrepreneur qui vit des moments financiers difficiles, elle était un petit peu down, mais elle était pas au bord de la déprime. C'est quand même une fighter. L'impression que j'ai eue, c'est que Caroline Néron ne disparaîtra pas du portrait de l'entrepreneuriat québécois».

Caroline Néron a également été la cible de nombreux commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Une situation qu'a déplorée M. Guzzo.

«Au Québec, c'est spécial. Si on réussit, on chiale qu'on fait trop d'argent, qu'on dépense et qu'on est des show off. Si ça va mal, on nous tape sur la tête.»