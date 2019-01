Voici tout ce qu'on sait sur la suite de Riverdale

Si vous voulez des théories ou des potins sur Riverdale, vous n’avez qu’à suivre le producteur, Roberto Aguirre-Sacasa, sur Instagram.

Le producteur a l’excellente habitude de publier des photos des épisodes avant qu’ils ne soient diffusés, avec des descriptions intrigantes que les internautes s’amusent à décortiquer.

Il publie, entre autres, les affiches des émissions, toujours tirées des pages de la BD Archie, dont la série Riverdale est inspirée. Il a récemment publié celles des huit prochains épisodes.

Examinons-les pour voir ce qu’on peut en conclure:

Épisode 9: No Exit

Cet épisode marque le grand retour de Riverdale sur nos écrans, après les vacances du temps des Fêtes.

On se souvient qu'à la fin de la dernière émission, Hiram Lodge avait pris le contrôle de Riverdale.

Selon la bande-annonce, Veronica va diriger une attaque contre son père, qui a tenté de s’en prendre à son club, La Bonne Nuit.

Betty devra s’occuper des patientes qui se sont échappées du «Sisters of Quiet Mercy», Jughead sera confronté à des Serpents insatisfaits et Archie devra faire face à ses démons.

Sous la publication, Roberto a écrit: «La vie continue pour la majorité de nos héros.» Il est donc évident que, pour Cheryl, Kevin, Toni, Josie et les autres, les choses resteront plutôt tranquilles durant cet épisode.

Date de diffusion sur Netflix: le 17 janvier 2019

Épisode 10: The Stranger

L'affiche de cet épisode nous montre Betty et Archie en train d’étudier. C’est étrange, car Archie, aux dernières nouvelles, était en cavale.

Cela pourrait vouloir dire qu’il revient à Riverdale dans l’épisode 9! Dans tous les cas, Roberto nous fait savoir que nous verrons nos personnages à l’école, pour une fois, puisqu’ils doivent se préparer pour un examen important.

Date de diffusion sur Netflix: le 24 janvier 2019

Épisode 11: The Red Dahlia

Dans ce 11e épisode, certains mystères seront réglés et d’autres surviendront. Sur l'affiche, Cheryl demande de l’aide à Betty et Jughead.

On sait aussi que l'épisode sera de type «film noir», donc dans le style des films des années 50, avec détectives privés et femmes fatales. C’est prometteur!

À noter que Roberto a identifié «Gryphons and Gargoyles» sur la photo; cette histoire sera peut-être enfin résolue.

La date de diffusion n’est pas encore connue.

Épisode 12: Bizzarodale

Cet épisode semble être musical! Roberto se dit très fier de cet épisode amusant et sexy, ajoutant qu'il renferme l'une de ses séquences favorites.

Il nous apprend aussi que Josie, Kevin, Cheryl, Reggie et Toni seront au centre de l'attention. On a hâte de passer plus de temps avec ces personnages!

La date de diffusion n’est pas encore connue.

Épisode 13: Requiem for a Welterweight

Dans cette publication, Roberto donne beaucoup d'informations. Premièrement, Archie remonte dans le ring pour se battre. Le terme «welterweight» désigne la catégorie des boxeurs de poids «mi-moyen».

Ensuite, Alice, la maman de Betty, sera de plus en plus impliquée dans La Ferme.

Roberto indique aussi que Jughead visitera le «cœur des ténèbres»; Heart of Darkness était le titre du 5e épisode de la saison 1, dans lequel les funérailles de Jason avaient lieu. Jughead pourrait donc explorer le manoir des Blossom.

Pour terminer, Roberto dit aussi que Veronica devra affronter deux ennemis. D’après nous, Hiram Lodge sera l’un d’eux.

La date de diffusion n’est pas encore connue.

Épisode 14: Fire, Walk with Me

Sous cette affiche qui montre Betty fâchée ou en détresse, Roberto écrit que ça va «chauffer».

Selon lui, La Ferme et le jeu Gryphons and Gargoyles seront encore plus menaçants que d'habitude.

Le titre Fire, Walk with Me renvoie à l’émission des années 90 Twin Peaks, dont Riverdale s’inspire beaucoup.

Cela pourrait signifier qu’Alice sera importante, puisqu’elle jouait l’un des rôles principaux dans Twin Peaks. Qui sait!

La date de diffusion n’est pas encore connue.

Épisode 15: Fifty

Cet épisode sera le 50e de Riverdale, d’où le titre. Roberto écrit qu'il s'agit d'une étape importante pour la production, mais aussi pour l’un des personnages principaux.

Jughead figurant sur l’affiche, on imagine qu'il sera au centre de l’épisode et on espère vraiment que tout ira bien pour lui!

La date de diffusion n’est pas encore connue.

En résumé, on sait que les principaux antagonistes demeureront liés au jeu Gryphons and Gargoyles, mais aussi à La Ferme.

On sait qu'Archie va revenir et que Cheryl aura besoin d’aide.

On a comme l’impression que Hiram Lodge ne sera plus si important que ça, finalement... Qu’en pensez-vous?

Sondage Est-ce que Hiram Lodge va disparaître? Non, c'est lui le Gargoyle King! Oui, les véritables méchants seront révélés plus tard Partagez votre résultat sur Facebook

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!