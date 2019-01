11 films «crossover» aussi ambitieux que «Glass» de M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan a eu une carrière plutôt houleuse. Après d’immenses succès comme The Sixth Sense et Signs, ses prochains films étaient plus mauvais les uns que les autres.

Plus récemment, il semblait être revenu en force avec Split, le thriller sur un homme aux multiples personnalités mettant en vedette James McAvoy.

Le film a obtenu des critiques généralement favorables et de bonnes recettes au box-office. Les fans étaient donc très excités quand Shyamalan a annoncé qu’il y aurait une suite.

Plus qu’une suite, Glass est un «crossover» entre Split et Unbreakable, l’un des films les plus appréciés de Shyamalan.

Un film «crossover», c’est quand deux ou plusieurs propriétés différentes fusionnent en un seul film épique.

Alors, en prévision de Glass qui sera en salle à partir de vendredi le 18 janvier 2019, voici 11 films «crossover» aussi ambitieux.

11. King Kong vs. Godzilla, 1962

King Kong, le gorille géant, et Gozdilla, le lézard, sont deux monstres légendaires. Ils ont chacun tellement de films à leur actif qu'on perd le compte!

Mais en 1962, les deux géants se sont affrontés dans King Kong vs. Godzilla, l’un des premiers «crossover» de l’histoire du cinéma. Bon, les effets n’étaient pas géniaux, mais c’est l’intention qui compte.

Après Kong: Skull Island en 2017 et le Godzilla avec Millie Bobby Brown en 2019, ce n’est pas étonnant qu’une version 2.0 de Godzilla vs. Kong a été annoncée pour 2020.

10. Who Framed Roger Rabbit, 1988

Qui Veut la Peau de Roger Rabbit était un film assez ambitieux merci. En plus de s’imposer un défi visuel en mélangeant des vrais acteurs et des personnages de dessins animés, la production a aussi choisi des «cartoons» qui existaient déjà.

Les droits pour utiliser ces personnages étaient très dispendieux, et seul Steven Spielberg, qui était producteur sur le film, a réussi à convaincre Disney et Warners. Une chance!

9. Star Trek: Generations, 1994

Aujourd’hui, Star Trek est une franchise géante avec des dizaines de films, séries et reboots.

Mais à la base, tout a commencé en 1966 avec la série télé originale mettant en vedette le Capitaine Kirk joué par William Shatner.

Puis dans les années 80, on a eu droit à Star Trek: the Next Generation avec un nouveau capitaine, Jean-Luc Picard, interprété par Patrick Stewart.

Vous pouvez donc imaginer que les Trekkies étaient très heureux quand, en 1994, Star Trek: Generations est sorti, un film où Capitaine Kirk et Picard se rencontrent enfin!

8. The Pagemaster, 1994

The Pagemaster, ou Richard au Pays des Livres Magiques, raconte l’histoire d’un petit garçon super peureux joué par nul autre que Macaulay Culkin.

Le jeune Richard se retrouve dans un autre monde en dessin animé où des livres vont lui apprendre le courage.

Dans ce monde on retrouve par exemple Dr Jekyll & Mr Hyde ou encore Moby Dick. De plus, le petit garçon visite Treasure Island, un roman d'aventures du 19ème siècle.

Ce n’est donc pas un «crossover» classique, mais plutôt littéraire!

7. Freddy vs. Jason, 2003

Pour qu’une franchise de films d’horreur fonctionne, il faut que l’antagoniste soit mémorable. C’est le cas de Freddy, de la série Les Griffes de la Nuit, et de Jason de Vendredi 13.

Au début des années 2000, pour tenter de raviver ces deux franchises, les studios ont annoncé un «crossover» où Freddy et Jason allaient s’affronter!

Malgré des critiques moyennes, le film a remporté pas mal d’argent au box-office.

6. Alien vs. Predator, 2004

Voici un autre «crossover» entre 2 méchants tellement connus qu’on peut les reconnaître sans même avoir vu le film, Alien vs. Predator.

Un an après Freddy Vs. Jason, c’est assez évident que le film a été créé pour faire plaisir aux fans et, bien sûr, pour faire de l’argent.

Ridley Scott, le réalisateur du premier Alien, et James Cameron, celui de la suite, Aliens, étaient tous deux contre l’idée du «crossover».

Mais Cameron a plus tard avoué avoir bien aimé le film, à sa grande surprise!

5. Van Helsing, 2003

Van Helsing a été un succès au box-office, mais pas auprès des critiques.

Mettant en vedette Hugh Jackman et Kate Beckinsale, le film était un hommage aux vieux films de monstres.

Hugh joue le personnage titulaire qui se fait donner comme mission de tuer Dracula.

Puis, quand on pense que ce n’est qu’un film de vampire, le monstre de Frankenstein et l’Homme-Loup se pointent le bout du nez.

Ceci complète le trio de la littérature gothique à la perfection!

4. The Lego Movie, 2014

Que vous le voyez comme un «crossover» ou comme une longue pub pour un jouet, le Lego Movie était un film drôle, touchant, et rempli de nos personnages préférés!

Il y a des super-héros comme Batman, Superman, Wonder Woman et Green Lantern.

Il y a aussi des personnages de Star Wars, de Harry Potter et même le président Abraham Lincoln!

Bon, certains personnages ne sont là que le temps d'une petite apparition surprise, mais ça compte!

3. X-Men: Days of Future Past, 2014

Pour certains, les X-Men qu'ils connaissent sont ceux des années 2000 avec le Magneto de Sir Ian McKellen et le professeur X de Sir Patrick Stewart.

Pour d’autres, ils sont ceux des «prequels» avec Michael Fassbender et James McAvoy.

Mais pour TOUS les fans de X-Men, le fait de voir ces deux générations ensemble dans X-Men: Days of Future Past, c’était du pur bonheur. Surtout que Wolverine était là!

2. Ready Player One, 2018

C’est un secret pour personne, la nostalgie est à la mode. On veut voir des émissions et des films qui nous rappelle les années 80 et 90 et on a été gâtés avec Ready Player One!

Bien que le film se déroule dans le future, les cinéphiles et amateurs de jeux vidéos vont remarquer que c’est bourré d'apparitions surprises de personnages d’un peu partout.

Des films d’horreur comme The Shining, aux super-héros DC, en passant pas les personnages du Seigneur des Anneaux et de Back to the Future, c’est un «crossover» très généreux!

1. Avengers: Infinity War, 2018

Après 10 ans à bâtir un univers et 18 films pour nous présenter les divers personnages, Avengers: Infinity War était le film de super-héros le plus attendu de tous les temps.

Enfin, les Avengers rencontrent les Gardiens de la Galaxie, mais aussi Black Panther, Dr Strange et Spider-Man. Rien ne peut être mieux!

...

Sauf, on l’espère, la suite, Avengers: Endgame.