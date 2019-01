À qui appartiennent les enfants?

La question n’est plus aussi évidente qu’elle le paraissait dans un passé récent.

Bien sûr, les parents demeurent les premiers responsables de leurs enfants. Mais l’État occupe une place considérable dans la vie des enfants devant le nombre de jeunes victimes à la fois de l’incompétence, l’irresponsabilité et l’incapacité psychologique de parents inadéquats, face à leur progéniture.

Les parents sont susceptibles de raconter des sornettes à leurs petits surtout lorsqu’ils sont eux-mêmes illuminés, religieux ou non. Dans un monde idéal, les dérapages parentaux ne devraient pas exister. Et pourtant...

En matière de sexualité, plusieurs parents ne sont pas non plus des exemples à suivre. Ou ils ne savent pas parler de sexe avec leurs enfants ou ils ne les éduquent pas à la pudeur. Trop d’entre eux ne savent pas se mettre au niveau des petits et précèdent ainsi leur désir de comprendre les dimensions de leur propre sexualité.

Réticence

Il est donc impératif que l’école supplée aux carences diverses des parents par des cours formels d’éducation sexuelle. Hélas, la formation d’enseignants susceptibles de donner ces cours est loin d’être adéquate. Cela explique la réticence des parents inquiets du contenu de ces cours.

C’est donc une erreur de croire que seuls des parents religieux manifestent des réserves devant ces cours. Mais il est clair qu’au nom de la morale religieuse des militants s’activent.

Toutes les religions ont des positions qu’on qualifierait de tordues quant à la sexualité. On connaît celle de l’Église catholique dirigée par des hommes âgés, à la sexualité mutilée ou étouffée. Des hommes d’Église se sont affranchis de cette morale, assumant leur sexualité personnelle en dépit de déchirements moraux. Des hommes de foi qui aimaient des femmes ou des hommes, dans le secret bien sûr, et qui refusaient d’être des conseillers matrimoniaux comme leurs confrères qui ignoraient les plaisirs de la chair.

Corps féminin

L’Église n’a jamais rien enseigné de positif en matière de sexe aux enfants. Ni les juifs orthodoxes ni les musulmans en général. Les trois religions monothéistes ont une histoire commune qui diabolise le corps des femmes, objet de péché, donc, de la chute spirituelle et morale de l’homme. La religion et le sexe sont un cocktail explosif où les femmes ont tout à perdre.

Il faut donc se méfier des autorités ecclésiastiques en matière d’éducation sexuelle. Quand j’avais quinze ans, un prédicateur de retraite avait expliqué à ma classe que le désir sexuel des garçons était si puissant qu’il pouvait faire décoller un avion ! M’appelant Bombardier, j’ai compris que j’irais haut et loin. Cela explique peut-être que j’aie attendu mes 21 ans pour connaître l’homme. J’ai eu peur, effarouchée d’aller trop haut et trop loin sans doute. Disons que je me suis adaptée par la suite !

L’école d’aujourd’hui est compensatoire des manquements des parents. Dans un système d’éducation de qualité, l’école joue un rôle primordial dans la formation des jeunes. Les parents clairvoyants, raisonnables et sensés admettent cette réalité. Tous ceux-là ne veulent pas voir des clercs raconter des histoires d’obsédés sexuels à leur progéniture.