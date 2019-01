«Africa» de Toto diffusé à plein volume dans le désert pour l’éternité?!

Une nouvelle installation artistique se trouvant dans un désert de Namibie permet de diffuser Africa à perpétuité. Ou presque. Le nom de ce projet? Toto Forever, bien sûr.

Que serait l’actualité musicale sans une nouvelle sur la chanson la plus populaire de Toto? Il ne se passe pas une semaine sans qu’une anecdote nous remette dans la tête I bless the rains down in Africa...

Cette fois-ci la « faute » revient à un certain Max Siedentopf, artiste germano-namibien, grand fan de Toto il va sans dire.

Même que sur son site, il explique veut rendre « hommage à la chanson probablement la plus populaire de ces quatre dernières décennies. »

Pour faire entendre sa chanson préférée, l'artiste conceptuel de 27 ans a installé 6 haut-parleur liés à un lecteur MP3 ne contenant qu'une seule pièce. On vous laisse deviner laquelle...

En entrevue à la BBC, Siedentopf admet que son installation ne fait pas l’unanimité chez les Namibiens : « Certains adorent ça et d’autres disent que c’est probablement la pire installation sonore de tous les temps. Je le prends comme un excellent compliment. »

Selon NME, l’artiste ambitieux espère que la chanson soit diffusé pendant 55 millions d’années. On lui souhaite. Ou pas.

Le désert Namib dans lequel sera populsée cette unique mélopée serait justement âgé de 55 millions d'années. Ce qui en ferait la plus vieille région désertique de la Terre.

Récemment, Weezer avait ravi ses fans (pas tous) avec une reprise du classique de Toto avec l’aide du grand parodiste Weird ‘Al Yankovic.

Rivers Cuomo et consorts avaient poussé le gag jusqu’à enregistrer une autre chanson de Toto, Rosanna.

Et les membres de Toto leur avaient rendu la pareille en reprenant Hash Pipe de Weezer.

Quelle symbiose entre rockeurs! C’est beau l’harmonie.