Amazon : le restant pour le Québec

Nos élus au Québec : des « juniors » enrégimentés

Comme c’est malheureusement la norme, le Québec ne reçoit souvent rien ou si peu en investissements de firmes étrangères, à moins de les subventionner outrageusement, comme c’est le cas pour le multimédia et le commerce électronique. Tout ça parce que nous avons au Québec des élus de niveau « junior » qui ne savent pas négocier correctement au nom de l’intérêt général de la province, préférant s’écraser devant les dirigeants de grosses firmes afin de protéger le financement de leur parti politique et de s’assurer plus tard une belle job payante dans le privé. Vous avez juste à regarder où nos politiciens s’en vont travailler après leur service politique. Ils s’en vont tous au privé, jamais dans le communautaire. L’économie sociale n’est pas pour eux.

Amazon : partout au Canada sauf au Québec

Quelle bonne nouvelle pour l’Ontario : « Amazon choisit une fois de plus l’Ontario » (Le Devoir, 26 juillet 2018). Amazon a alors annoncé fièrement qu’elle ouvrira un sixième (oui, six) centre en Ontario, soit à Caledon, qui créera 800 emplois. Et le même mois, juillet 2018, Amazon a annoncé en grande pompe la construction d’un autre centre d’expédition dans la région d’Ottawa (qui desservira le Québec) et 600 emplois additionnels à temps plein. Amazon a aussi des centres d’expédition en Colombie-Britannique et en Alberta, mais pas au Québec. Nos députés à Québec sont meilleurs pour vendre nos entreprises à des étrangers (Provigo, Alcan, Rona, Saint-Hubert, Biochem Pharma, C-Séries, etc.) qui ont provoqué des désinvestissements et des pertes d’emplois dans la province, malgré leurs innocentes promesses qui ne tiennent jamais la route.

Un autre centre d’Amazon en Alberta, mais pas au Québec

Quelle autre bonne nouvelle pour l’Alberta : « Amazon ouvrira un (autre) centre près d’Edmonton et créera 600 emplois » (Le Devoir, 18 décembre 2018). 600 emplois à temps plein s’entend et un 11e d’Amazon au Canada et un deuxième en Alberta, à Rocky View County qui lui emploie plus de 1500 employés toujours à temps plein. On est bien content pour l’Alberta et l’Ontario, n’est-ce pas? Il ne faut surtout pas faire nos jaloux, ce qui ternirait notre statut emblématique de colonisés.

Et un centre de données à Varennes au Québec

La belle grosse affaire du type « dindon de la farce » : « Amazon débarque à Varennes. Une dizaine d’emplois (et il faudrait s’en réjouir) seront créés durant la construction du centre de données (et zéro par après) (Le Journal de Montréal, 28 mai 2018). Vous le savez fort bien qu’un centre de données, comme les éoliennes, ça ne crée pas de jobs. En bon embrigadé qu’il est, le maire de Varennes s’est réjoui de la construction de ce «mégaprojet» qui ne crée pas d’emplois, mais qui va rapporter une poignée de dollars en taxes municipales à sa ville. C’est ça les vraies affaires?

Il faut que nos politiciens arrêtent de faire les guignols. Comme tous les autres centres de données qui requièrent énormément d’électricité, Amazon et les autres sont ici seulement parce que c’est juste le Québec qui est prêt à leur consentir des tarifs d’électricité imbattables qu’ils ne retrouveront pas ailleurs, soit entre 3 et 4 cennes le kwhre. Offrir de tels tarifs d’électricité bonbons représente une alléchante subvention gouvernementale que les consommateurs résidentiels devront défrayer par d’autres juteuses hausses de tarifs. Ceux-ci n’ont pas le droit à des tarifs très privilégiés. Ils ont juste le privilège de passer à la caisse, comme toujours, même s’ils sont propriétaires d’Hydro-Québec, dénaturé par des apprentis sorciers au parlement.

Mieux vaut baisser les tarifs d’électricité

Naturellement, comme pour le commerce électronique, le multimédia, l’éolien privé et leur énergie achetée au gros prix en pleines périodes de surplus d’électricité, il n’y a aucune étude sérieuse supportant les prétentions des gouvernements, car cela n’est absolument pas rentable sur une base socio-économique. Afin de créer véritablement de la richesse et de l’emploi, il serait, selon moi, préférable de baisser les tarifs d’électricité des individus au lieu de subventionner publiquement des transnationales avec des milliards de dollars consentis en tarifs d’électricité ridicules, et même en lieu et place des baisses des taxes scolaires qui sont censées, selon les caquistes, remettre de l’argent dans les poches des Québécois. Ça remet de l’argent dans le petit cochon des plus riches Québécois et rien, niet, zéro pour les autres dont plusieurs sont locataires. Ah oui, les baisses de taxes scolaires vont aussi profiter aux grosses compagnies comme Amazon qui, déjà, sont gavées de fonds publics. Au moins, si nos élus avaient su négocier avec Amazon, la construction d’un centre d’expédition afin de pouvoir obtenir de petits tarifs d’électricité. Et Amazon et les autres GAFA (Google, Apple, Facebook) ne paient pas d’impôts au Québec et peu ailleurs. Très bons citoyens corporatifs. Même Donald se pose des questions à cet effet : «États-Unis. Amazon paie-t-elle assez d’impôts? Trump s’indigne» (Le Devoir, 30 mars 2018). Continuons à ronronner.