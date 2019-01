Antti Niemi devant le filet face aux Panthers

Le Canadien de Montréal disputera un deuxième match en deux soirs lorsqu’il croisera le fer avec les Panthers de la Floride, mardi.

Pour l'occasion, c'est Antti Niemi qui sera devant le filet du Tricolore. Carey Price avait plutôt affronté les Bruins de Boston, la veille.

Les hommes de Claude Julien ont d'ailleurs vaincu les Bruins 3 à 2 en prolongation, lundi, grâce à un but de Jeff Petry à la 15e seconde du temps supplémentaire.

Le Canadien est désormais en position de première équipe repêchée au classement de l’Association de l’Est et a remporté ses deux dernières rencontres et six de ses 10 plus récents duels.

Quant aux Panthers, ils ont perdu leurs six dernières parties. En fait, la formation de la Floride n’a pu remporter la victoire en 2019. Avec 42 points au classement, elle occupe le 13e rang du classement de l’Est.