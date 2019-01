Autriche: une avalanche s’engouffre dans un hôtel, pas de blessé

Une soixantaine de résidents d’un village des Alpes autrichiennes a échappé, dans la nuit de lundi à mardi, à une coulée de neige qui s’est engouffrée dans deux bâtiments, dont un hôtel, en faisant d’importants dégâts matériels mais pas de blessés.

« C’est une chance que l’avalanche ne se soit pas produite quatre heures plus tôt lorsque tous les occupants de l’hôtel se trouvaient dans la salle à manger », a déclaré Heribert Eisl des équipes de sauvetage en montagne de Ramsau-am-Dachstein, le village touché par la coulée de neige.

« La salle de repas a été envahie par la neige jusqu’à un mètre sous le plafond », a-t-il poursuivi lors d’une conférence de presse.

L’avalanche s’est produite vers 01h00 du matin et a aussi endommagé un appartement du village de Ramsau situé dans le Land du Steiermark (centre). Plusieurs fenêtres ont volé en éclat sous la force de la neige qui a également retourné des véhicules garés sur le parking.

« L’avalanche a dépassé nos prévisions », a précisé M. Eisl alors que de nombreuses régions des Alpes autrichiennes sont placées depuis dix jours en niveau d’alerte très élevé compte tenu des quantités exceptionnelles de neige tombées depuis début janvier.

Des records de cumuls de neige remontant souvent à plusieurs décennies ont été battus localement avec des hauteurs pouvant atteindre ou dépasser les trois mètres.

Ces intempéries, qui touchent aussi le sud de l’Allemagne et une partie de la Suisse, ont nécessité l’intervention de l’armée pour sécuriser routes et bâtiments et procéder à des évacuations. De nombreux axes de circulation restaient coupés mardi, isolant plusieurs localités autrichiennes de montagne.