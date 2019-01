Cancer du sein: un test de salive pourrait sauver des vies

Un simple test de salive pourrait permettre de prédire le risque qu’une femme ait un cancer du sein, ce qui pourrait éventuellement lui sauver la vie.

Cette percée majeure a été réalisée dans le cadre d’une étude internationale à laquelle ont participé des chercheurs de l’Université Laval et du Centre de recherche du CHU de Québec.

Le test de salive, qui permet d’obtenir le profil génétique d’une patiente, est jumelé à un modèle statistique qui tient compte de ses antécédents familiaux, de ses facteurs hormonaux et de ses habitudes de vie.

Grâce à ce nouveau modèle de prédiction, les chercheurs peuvent évaluer le risque que cette patiente développe un cancer du sein au cours de sa vie, ce qui permettra de faire un suivi plus personnalisé.

Au Québec, le dépistage du cancer du sein se fait par mammographie et vise généralement les femmes âgées entre 50 et 69 ans. Or un cancer sur sein sur six est diagnostiqué chez des femmes de moins de 50 ans, souligne un des responsables de l’étude, le professeur Jacques Simard de l’Université Laval.

«D’où l’intérêt d’être capable d’identifier éventuellement des femmes plus jeunes, indique le Dr Simard. La survie est plus élevée lorsqu’on détecte plus tôt le cancer du sein.»

Les femmes à risque pourraient passer une mammographie avant 50 ans ou encore à tous les ans plutôt qu’au deux ans comme c’est le cas présentement.

«Grâce aux prédictions de notre modèle, il sera possible d’établir un risque individuel pour chaque femme et de lui proposer une approche de dépistage personnalisée, peu importe l’âge», explique le chercheur.

Le tout, à partir d’un échantillon de salive prélevé une seule fois au cours de sa vie, précise-t-il.

Testé à Québec

Ce nouveau modèle de prédiction sera testé ce printemps auprès de 10 000 femmes au Québec et en Ontario, donc 5000 dans la région de Québec.

Cette nouvelle étape permettra de fournir des données probantes sur l’implantation, les coûts et les bénéfices de cette méthode de dépistage, afin que les décideurs puissent éventuellement se prononcer sur son intégration dans le système de santé, explique le Dr Simard.