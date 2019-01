Cole Sprouse photographie Noah Centineo, Lana Condor et tous nos préfs

Le Wall Street Journal a fait appel à nul autre que Cole Sprouse pour photographier les vedettes montantes d'Hollywood.

C'est comme si tous nos rêves se réalisaient et que Riverdale rencontrait To All the Boys I've Loved Before, 13 Reasons Why et même Chilling Adventures of Sabrina!

En plus, les photos de Cole sont magnifiques.

Voici les acteurs à suivre en 2019 vus par Cole Sprouse:

Noah Centineo de To All the Boys I've Loved Before

Lana Condor de To All the Boys I've Loved Before​

Lachlan Watson de Chilling Adventures of Sabrina

Alisha Boe de 13 Reasons Why

Kaitlyn Dever de Beautiful Boy

Laura Harrier de Spider-Man: Homecoming

Elsie Fisher de Eighth Grade

Stephan James de If Beale Street Could Talk