Dale Weise va-t-il changer d’organisation?

Les Flyers de Philadelphie ont soumis mardi le nom de l’attaquant Dale Weise au ballottage.

Les autres formations de la Ligue nationale pourront réclamer l’ancien du Canadien de Montréal d’ici mercredi. Il sera cédé aux Phantoms de Lehigh Valley, dans la Ligue américaine, s’il n’est pas sélectionné.

La carrière de Weise, 30 ans, a emprunté la mauvaise voie depuis quelques années. Échangé par le Tricolore aux Blackhawks de Chicago le 26 février 2016, il avait signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Flyers durant l’été suivant.

Or, le Manitobain n’a pas su convaincre sa nouvelle équipe, étant retranché plus souvent qu’à son tour lors des récentes campagnes. Cette saison, il a récolté cinq buts et six mentions d’aide pour 11 points en 42 parties, affichant un différentiel de -6.

Philadelphie occupe l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est avec 17 victoires en 46 sorties.