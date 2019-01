Démocraties en panne

L’entente négociée par Theresa May, pour le Brexit, a été rejetée massivement par le Parlement britannique.

Et le « shutdown » américain s’avère le plus long de l’histoire.

Le ralliement ou la solidarité sont devenus pour plusieurs des concepts vidés de leur substance et ils préfèrent rester sur leurs positions et verser dans l’agitation sociale et l’anarchie en faisant de leurs désirs une raison d’État.