Des éloges pour Mathieu Betts

ST. PETERSBURG | Marcus Lewis est tombé sous le charme de Mathieu Betts.

Entraîneur de la ligne défensive des Bengals de Cincinnati, Lewis joue le même rôle avec l’équipe de l’Est au Shrine Game et il ne tarit pas d’éloges à l’égard du joueur étoile du Rouge et Or de l’Université Laval.

« J’ai dit à notre entraîneur-chef, Sam Mills III, qu’il sera peut-être sous le choc par mes propos, mais que ce jeune Canadien a de l’énergie à revendre et qu’il a peut-être les meilleures qualités athlétiques de tout notre groupe de joueurs de ligne défensive, a déclaré Lewis. Tous nos joueurs de ligne travaillent fort, mais Mathieu est une personne spéciale. Il ne pèse que 258 livres, mais il donne tout son cœur. »

Ajustements

Le comportement de Betts à l’extérieur du terrain plaît énormément à Lewis, dont le père Marvin a dirigé les Bengals de 2003 à 2018 avant d’être remercié au terme de la dernière saison. « C’est un joueur incroyable, mais aussi une personne incroyable. Lundi soir, après les réunions d’équipe, il a quitté la salle le dernier et s’est assuré de ramasser toutes les bouteilles d’eau qui traînaient. »

« C’est le genre d’individu que tout entraîneur souhaite avoir dans une salle de classe, de poursuivre Lewis. Il est prêt à accepter les conseils et apporte les ajustements le lendemain sur le terrain. On l’a vu aujourd’hui. Il a apporté des correctifs sur son jeu de pieds et il était plus solide sur la course. Ce n’était pas parfait, mais il s’est amélioré et il a mis à profit les conseils prodigués la veille. C’est une belle expérience de travailler avec un joueur comme ça. »

Prendre du poids

Au cours de sa carrière, Lewis a dirigé les joueurs de ligne défensive et aussi les secondeurs à d’autres occasions. « Parce que je mise sur un front de type 43, je vais toujours donner une chance à un joueur d’évoluer comme ailier, a-t-il expliqué. Dans le cas de Mathieu, il devra possiblement prendre cinq à dix livres pour évoluer comme ailier, mais j’ai été surpris qu’il pèse 258 livres parce qu’il joue plus gros que ça. Il a renversé un ailier rapproché aujourd’hui. »

« Parce que la moitié des équipes dans la NFL misent sur un schéma défensif de type 34, certaines formations pourraient être intéressées à l’utiliser comme secondeur parce qu’il survole le terrain, de poursuivre Lewis. Quand tu es repêché, tu n’as pas le choix vraiment de ta position. L’an dernier, je coachais l’équipe de l’Ouest et certains ailiers se sont retrouvés dans la NFL comme secondeurs. Des gros bonshommes se retrouvent aussi dans une 34. Des gars comme T.J. Watt avec les Steelers et Jadeveon Clowney des Texans sont de parfaits exemples. »

Betts possède-t-il les habiletés pour se retrouver en couverture ? « On ne lui a pas demandé de faire ça ici et je ne connais pas ses connaissances en couverture, mais il possède les habiletés athlétiques pour le faire, a-t-il affirmé. Avec les Bengals, on utilise parfois l’ailier défensif Carlos Dunlap en couverture de passe. »

« Il est le fun à regarder »

Entraîneur de ligne défensive réputé et pilote de l’équipe de l’Est au Shrine Game, Sam Mills III aime ce qu’il voit de Mathieu Betts.

« On peut voir qu’il est en mode d’apprentissage des techniques de notre ligue, mais il est le fun à regarder, a raconté Mills. Il doit apprendre à composer avec l’absence de la verge entre les lignes. Dans le football canadien, il y a une verge et il vit une période d’adaptation. »

Mills vante l’éthique de travail de Betts. « Il comprend très bien la terminologie et il travaille fort, a-t-il indiqué. Quand un gars travaille aussi fort, on ne sait jamais jusqu’où il va progresser et quel est son plafond. Il y a toujours de la place pour des gars qui possèdent une telle éthique de travail. »

La ligne défensive des Panthers occupe le 1er rang pour les sacs et la troisième place pour les gains accordés au sol depuis 2012, année lors de laquelle Mills a pris les commandes du groupe. « Selon les schémas défensifs, Mathieu pourrait être déplacé à l’intérieur comme technique trois, a-t-il mentionné. Il ne jouera peut-être pas ailier, mais il peut certainement évoluer comme technique trois. Il n’y a aucun doute dans mon esprit qu’il peut aussi jouer comme secondeur. C’est un gros test pour lui cette semaine, tant sur les plans de la terminologie, du jeu de pieds et de la vitesse du jeu. »

Mills a été impressionné par les départs de Betts. « Il part très rapidement quand le ballon lève, mais sa plus grande qualité est sa robustesse. Il se bat à chaque essai. Il est le fun à voir aller. »

Progression

Betts se disait satisfait de sa deuxième journée de travail. « Ce n’était pas parfait, mais j’ai mieux fait contre le jeu au sol, surtout quand je me retrouvais devant deux bloqueurs. J’ai encore bien fait dans les situations à un contre un. Mon effort ressort beaucoup. Je cours toujours au ballon. »

Informé des propos de son entraîneur Marcus Lewis au sujet de ses qualités athlétiques, Betts était très heureux. « Je suis bien content. On s’entraîne tellement en agilité et en accélération avec Guillaume Rioux. »

Betts s’entraînera avec le préparateur physique du Rouge et Or à son retour de la Floride au lieu de retourner à Knoxville avec Charlie Petrone.