Des hôteliers menacent de poursuivre leur association

La révision du partage de la taxe d’hébergement entre les hôteliers a été adoptée mardi par une forte majorité, mais elle enrage plusieurs gros joueurs qui menacent d’intenter des poursuites.

L’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) a consulté ses membres mardir relativement à la proposition de l’Office du tourisme de revoir complètement la manière de distribuer ce qu’on appelle les crédits marketing.

Il s’agit d’une proportion de 14 % de la taxe d’hébergement perçue par les hôteliers qui leur était remise pour leurs activités de marketing. Jugeant que l’argent était souvent mal investi, l’Office a suggéré que l’argent soit plutôt injecté dans un fonds géré par un groupe d’hôteliers, qui choisirait des projets porteurs pour la région.

72 % d’appui

La proposition a été appuyée par 72 % des membres de l’AHRQ. Mais certains gros joueurs gardent un goût amer et ont l’impression d’avoir été floués. C’est le cas des hôtels Jaro, le groupe qui possède le plus grand nombre de chambres à Québec, des hôtels Delta, Concorde, et de l’hôtel Signature.

Ils songent à poursuivre devant les tribunaux et à se retirer de l’Association. « On envisage de laisser l’Association, à voir la manière dont c’est géré », se rebiffe Manon Fortin, représentante du Delta et du Concorde.

« Les avocats vont voir si c’est possible d’arrêter ça et de garder l’entente qu’on avait avant », soutient le propriétaire de l’hôtel Signature, Gabriel Perreault, qui déplore que plusieurs « perdent beaucoup d’argent » avec cette décision.

Litige

En raison d’un litige quant à leur cotisation à l’AHRQ, qui a mené à un retard de paiement, les sept hôtels Jaro ont été exclus du vote. « Ils ont eu l’occasion de nous rappeler la date butoir et de nous dire que si le paiement n’était pas fait, on était à risque de ne plus faire partie de l’Association. Ils ont manqué de transparence dans le but ultime qu’on ne fasse plus partie du vote », s’insurge sa représentante, Annie Robitaille.

La DG de l’AHRQ, Marjolaine de Sa, a rappelé que plusieurs consultations ont été faites pendant un an et demi sur la proposition, que le conseil d’administration soutenait. « On a demandé le vote et voilà le résultat. »