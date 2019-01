Du cirque en plein cœur du blizzard

FLIP Fabrique aura une année 2019 trépidante et fort occupée. En plus d’animer la place Jean-Béliveau cet été avec un spectacle gratuit, la troupe de cirque de Québec lancera en juillet, en France, sa toute nouvelle création intitulée Blizzard.

Un spectacle inspiré par la thématique de l’hiver et qui tournera en Europe, au Québec et aux États-Unis.

La première sera présentée en juillet à Toulouse, en France. Blizzard est le troisième spectacle de tournée de FLIP Fabrique, après Attrape-Moi et Transit.

La troupe de cirque a animé l’Agora Port de Québec, au cours des quatre derniers étés, avec la trilogie Crépuscule et le spectacle Féria.

FLIP Fabrique cogite sur Blizzard depuis deux ans. Les concepteurs veulent, avec ce spectacle, pousser leur art encore plus loin, avec des spectacles plus gros, plus matures, et des scénographies et mises en scène plus élaborées.

« Les gens ne veulent pas simplement voir un enchaînement de numéros. Ils veulent se faire raconter une histoire et se faire emmener dans un univers. Et c’est ce qu’on va faire avec Blizzard. Il est important d’arriver avec du jamais vu et avec une dramaturgie prenante », a raconté le fondateur et directeur artistique Bruno Gagnon, lors d’une conférence de presse.

Photo Stevens Leblanc

S’amuser dans la neige

Blizzard mettra en vedette huit artistes québécois qui s’amuseront dans la neige.

« C’est ça le spectacle. C’est ce qu’on est et c’est ce qu’on fait. C’est dans notre sang et dans nos gènes », a-t-il précisé.

Une tempête de neige, un acrobate qui se colle la langue sur un poteau de métal et le bain de neige en maillot de bain seront intégrés dans Blizzard.

Olivier Normand signera la mise en scène de ce spectacle qui est en pleine conception dans un bâtiment du boulevard Sainte-Anne.

« Le blizzard est un phénomène météo où le sol et le ciel se confondent. Plusieurs explorateurs du Grand Nord expriment qu’ils ressentent une perte d’équilibre et de points de repère, lorsque ce genre de tempête survient. C’est une belle métaphore que nous voulons amener dans les numéros, avec des acrobates en perte de repères et qui réussissent à retomber sur leurs deux pieds. C’est un thème qui est très riche », a-t-il expliqué.

Ben Nesrallah se retrouvera derrière un piano trafiqué, à chaque représentation, pour créer une trame sonore interprétée en direct. Une grande première pour les spectacles de tournée de FLIP Fabrique.

Le musicien livrera des musiques qui vont changer au fil des représentations, avec des moments d’improvisation qui vont coller au rythme des performances des acrobates.

En juin, FLIP Fabrique s’installera dans l’espace de création La Grainerie à Toulouse, en France, afin de mettre la touche finale à Blizzard.

Une tournée européenne suivra la première, et Blizzard sera ensuite présenté au Québec à l’automne 2019. Une tournée aux États-Unis, qui est en préparation, se déroulera au printemps 2020.

FLIP Fabrique s’est produit, depuis sa création en 2012, dans 21 pays avec 850 représentations des spectacles Attrape-Moi et Transit, qui sont toujours actifs.