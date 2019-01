Érosion des berges à Sept-Îles: des roulottes permises dans certains secteurs

SEPT-ÎLES | La Ville de Sept-Îles a modifié un règlement de zonage pour permettre l’installation de roulottes de camping dans certains secteurs.

Au cours des dernières années, plusieurs terrains situés dans les zones riveraines sont devenus non-constructibles puisqu’ils sont en imminence d’érosion.

Jusqu’à présent, les propriétaires de ces terrains ne pouvaient pas construire de bâtiments et ne pouvaient pas non plus installer de roulottes.

Des citoyens ont fait des demandes à la Ville qui a décidé d’autoriser l’installation de roulottes sur des terrains non-constructibles entre le 1er mai et le 15 octobre. Cette mesure s’applique dans des secteurs identifiés par la Ville dans les districts Moisie-Les Plages et Val-Marguerite.

Aussi, la Ville a autorisé l’installation de roulottes de façon permanente sur des terrains constructibles dans certains secteurs périphériques sous plusieurs conditions.

Le maire Réjean Porlier a précisé que des normes devront être respectées de même que les règlements entourant l’évacuation des eaux usées.

«Au moins, permettre à ces gens-là d’être en bord de mer avec ou roulotte ou une tente-roulotte pour une période fixe, a-t-il expliqué. Et ça, ça ne deviendra surtout pas des terrains de camping. Ce n’est pas pour inviter tous les amis et on s’installe comme sur un terrain de camping. Ça n’arrivera pas. Il y a un souci d'environnement derrière tout cela.»

Une assemblée publique de consultation se tiendra au sujet de ce règlement, le mercredi 6 février à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.