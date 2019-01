F1 : des assistances revues à la baisse pour le Grand Prix du Canada

Des statistiques d’achalandage publiées par la Formule 1 laissent croire que des milliers de spectateurs de moins que ce qui avait originalement été annoncé ont assisté au Grand Prix du Canada en 2017.

Selon un article publié par le magazine Forbes, environ 180 000 spectateurs de moins que ce qu'indiquent les chiffres rendus publics en 2017 auraient pris part à l’événement montréalais.

L’auteur du texte base cette affirmation sur la publication de données de la part de la F1 en décembre 2017 et 2018.

En 2017, dans un communiqué, la F1 indiquait notamment que l’assistance au Grand Prix du Canada avait été de 360 000 spectateurs, une augmentation de 60 000 personnes par rapport à 2016. Les données avaient été fournies par les promoteurs des courses, avait précisé la F1.

Nouveaux chiffres

Un an plus tard, le discours avait changé. La F1 a alors publié qu’en 2018, «sept Grands Prix ont attiré des foules de plus de 200 000 spectateurs : le Grand Prix de Grande-Bretagne (340 000), le Grand Prix du Mexique (334 946), le Grand Prix d’Australie (295 000), le Grand Prix des États-Unis (263 160), le Grand Prix de Singapour (263 000), le Grand Prix de Belgique (250 000) et le Grand Prix de Hongrie (210 000).»

Dans le même document, il est indiqué que le Grand Prix du Canada avait connu une augmentation de 11,4 % de son achalandage par rapport à l’année précédente. Comme la course montréalaise ne fait pas partie des sept événements ayant accueilli plus de 200 000 personnes, il est donc impossible, selon les données de la F1, que 360 000 amateurs de courses se soient présentés sur l’île Notre-Dame en 2017.

Les données exactes d’achalandage pour 2018 à Montréal ne sont pas dans le communiqué de la F1.

Ajustements

«Nous avons fait quelques ajustements sur les chiffres d’assistance de 2017, après la publication des résultats de l’an dernier, dans le but d’offrir des données plus justes. Les promoteurs ont été mis au courant de ces ajustements», a indiqué la F1 à Forbes.

Dans une entrevue accordée au Journal de Montréal pendant le week-end du Grand Prix 2018, François Dumontier, le président du Groupe de course Octane, qui organise l’événement, avait dit ceci : «Nous avons accueilli tout près de 300 000 spectateurs cette semaine.»

Ces chiffres ne concordent pas avec ceux avancés par la F1.

Au moment d’écrire ces lignes, le Groupe de course Octane n’avait pas répondu aux appels de l’Agence QMI.

Grâce à une entente annoncée en 2017, le Grand Prix du Canada sera présenté à Montréal au moins jusqu’en 2029.

En 2019, la course aura lieu le 9 juin. La F1 a annoncé les heures de départ pour chacun des Grands Prix, mardi. Les pilotes s’élanceront sur le circuit Gilles-Villeneuve à 14 h 10.