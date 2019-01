Froid intense: -34 prévu jeudi à Québec

La région de Québec sera frappée par un froid intense, jeudi, alors qu’Environnement Canada prévoit un refroidissement éolien de -34 degrés.

Bien que l’hiver nous ait déjà donné plusieurs journées bien froides, ce sera jeudi que dame Nature montrera à la région de quel bois elle se chauffe, avec un indice de refroidissement éolien de – 34.



«Un refroidissement éolien de -34, c’est un froid important, mais ce n’est pas le critère, pour nous, qui permet d’émettre un avertissement», indique Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada (EC).



Un refroidissement de -38 est nécessaire pour qu’une alerte météo soit lancée par EC. Cette alerte est d’ailleurs lancée pour les régions plus au nord, comme Chibougamau où ce refroidissement pourrait descendre jusqu’à – 40, mercredi.



Néanmoins, la journée de jeudi à Québec sera «intensément froide pour le corps humain», prévient M. Legault.



«Il y a des risques, notamment pour les gens qui travaillent à l’extérieur. S’il y a des choses à mettre en place, il faut être vigilant et prévoir un peu d’avance», ajoute-t-il.

D’ailleurs, un bulletin météorologique spécial avisant de l’arrivée de ce front froid a été émis pour la région. À Québec et les environs, le tout sera précédé par des averses de neige parfois forte, accompagnée de poudrerie et de rafales de vent, mercredi. Le mercure sera près de 0 degré avant de plonger .

30 degrés d'écart



La température chutera d'une trentaine de degrés en moins de 24 heures.



«Un temps à –34, ça va choquer les gens. Mercredi, dans le jour, nous aurons entre -3 et -4 degrés et, dans la nuit, ça va chuter à -25 degrés. Avec le vent, ce sera un contraste assez important», observe le météorologue.



La météo sera en «yo-yo» pour la semaine, selon EC. Après le froid intense de jeudi, le mercure remontra de nouveau vendredi avec -10 degrés. Cette même séquence se répétera samedi et dimanche.



Par ailleurs, une quinzaine de centimètres de neige est attendue ce dimanche.



EC prévient que les conditions routières pourraient être dangereuses et changeantes, avec le froid intense.



Un avertissement de smog est aussi en vigueur pour Québec et les environs. Le smog est principalement causé par le chauffage au bois et affecte particulièrement les personnes souffrant de maladies respiratoires ou cardiaques. Les activités physiques intenses à l’extérieur sont donc déconseillées.