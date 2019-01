Karl Alzner de nouveau cédé au Rocket

Pour la deuxième fois en 2018-2019, le défenseur Karl Alzner a été relégué dans la Ligue américaine de hockey par le Canadien de Montréal.

La décision d’envoyer l’arrière de 30 ans au Rocket de Laval a été prise après le gain du Tricolore de 5 à 1 sur les Panthers de la Floride, mardi soir.

Il semble cependant qu’il reviendra dans le giron du Bleu-Blanc-Rouge pour l’affrontement de vendredi contre les Blue Jackets à Columbus.

Alzner avait été rétrogradé une première fois dans les mineurs le 26 novembre dernier et avait dû passer par le ballottage, mais n'avait pas été réclamé par une autre formation du circuit Bettman. Écoulant la deuxième année d’un contrat de cinq ans et de 23,125 millions $, le joueur de 30 ans a inscrit un but et récolté deux points en 10 rencontres avec le club-école du CH.

Il avait été rappelé par le grand club le 26 décembre, mais n’a pris part qu’à une seule joute depuis, soit une défaite de 4-1 contre les Blues à St. Louis.

En neuf parties cette saison avec le Canadien, Alzner n’a amassé qu’une seule mention d’aide.