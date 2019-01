Kim Kardashian a dévoilé le sexe de son bébé à venir quand elle était ivre

Kim Kardashian a dévoilé le sexe de son quatrième enfant qui naîtra par mère porteuse prochainement par mégarde, alors qu’elle avait trop bu.

En entrevue avec Andy Cohen, la maman de 38 ans a dévoilé qu’elle avait un peu trop bu lors du réveillon de Noël et avait dévoilé à plusieurs personnes le sexe de son enfant. Ceci explique pourquoi la rumeur de la venue d’un petit garçon dans la famille se faisait persistante.

«C’est un garçon, je pense que l’info circule depuis un moment, a déclaré Kardashian West à Cohen. J’ai trop bu au réveillon de Noël et j’en ai parlé à certaines personnes. Je ne me souviens plus à qui j’en ai parlé parce que je ne me saoule jamais», a ajouté Kim K. West.

Cette fois, Kim et Kanye ne feront pas affaire avec la même mère porteuse, à cause d’un concours de circonstances.

Kim Kardashian et Kanye West sont déjà les heureux parents de trois enfants : North, Saint et Chicago.