La montréalaise WorkJam fait tourner les têtes à New York

NEW YORK | Présente au Retail’s Big Show de New York avec un imposant kiosque, l’entreprise montréalaise WorkJam fait tourner les têtes des grands détaillants.

« On a rencontré des gros noms du commerce au détail et on est confiant que ça se traduise prochainement par des contrats », a indiqué hier au Journal le président et cofondateur de WorkJam, Steven Kramer.

Il faut dire que WorkJam nage en pleine croissance. Depuis sa fondation, il y a quatre ans, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires progresser de plus de 200 % annuellement.

WorkJam fournit des outils numériques aux détaillants, hôteliers et autres entreprises pour mieux gérer leurs communications internes avec leurs employés comme les horaires de travail et la formation à distance.

Le président de WorkJam précise que la croissance de l’entreprise a été fulgurante au cours des 18 derniers mois. On est passé de 35 employés à plus de 180, a-t-il indiqué.

Achat de Peerio

Au cours des derniers jours, WorkJam a également annoncé l’acquisition de la société montréalaise Peerio, spécialisée dans la messagerie et le stockage cryptés (chiffrement de bout en bout).

« Pour nous, il était normal de se joindre à WorkJam avec qui on partage les mêmes valeurs. On va bien se compléter », a précisé hier le président et fondateur de Peerio, Vincent Drouin, aussi présent au Retail’s Big Show.