La passerelle restera enneigée

L’administration Labeaume ferme définitivement la porte au déneigement du sentier piétonnier entre les écoles Trois-Saisons et l’Étincelle, mais elle « analyse » d’autres options pour sécuriser les déplacements des écoliers.

La conseillère municipale du secteur et vice-présidente du comité exécutif de la Ville, Marie-Josée Savard, a affirmé mardi au Journal que la Ville n’avait pas l’intention de déneiger le sentier piétonnier, et ce, malgré la pétition qui circule à cet effet dans le quartier de l’Aéroport et la demande de l’école.

« Ce n’est pas par mauvaise foi, mais la seule option qu’on a pour déneiger cette passerelle-là, c’est de souffler la neige de chaque côté et on ne peut pas le faire. Il n’est pas possible de faire autrement. »

Les citoyens riverains de la passerelle étaient incommodés par la neige qui était soufflée dans leur cour arrière quand la passerelle était déneigée il y a cinq ans, et leurs plaintes ont forcé la Ville à cesser de le faire.

Détour de 150 m

Mme Savard suggère que les élèves fassent un détour de 150 mètres par la rue Notre-Dame, où il y a un trottoir, pour éviter la passerelle en hiver.

Le Journal rapportait la veille les démarches d’un parent, Jérôme Gagnon, qui déplore que le chemin entre les deux pavillons de l’école primaire, situés sur deux rues différentes, soit non sécuritaire. Il n’y a pas de trottoir aux extrémités du sentier non déneigé, le passage piétonnier sur rue est situé dans une courbe, la circulation est dense aux heures de pointe et aucun brigadier n’est présent, relatait M. Gagnon.

Analyse du bureau des transports

La conseillère Savard affirme que le bureau des transports de la Ville est en ce moment en analyse des diverses possibilités qui pourraient faciliter les déplacements des élèves.

Marie-Josée Savard a d’ailleurs l’intention de contacter le citoyen Jérôme Gagnon afin de discuter avec lui de ses demandes.

Elle n’a pas voulu s’avancer sur les solutions qui pourraient être mises en place. Mais elle confirme que le déplacement de la traverse sur rue, l’ajout d’un trottoir ou l’ajout d’un brigadier font partie d’une panoplie de moyens qui pourraient être étudiés.

« Après cette analyse, on va voir ce que notre professionnel va dire et comment après on pourrait améliorer la sécurité. [...] On est en mode solution. »

L’analyse sera complétée d’ici le mois de février.