La question du train de vie n’est pas toujours facile à démontrer

Les sommes demandées par la femme d’affaires de Montréal qui réclame une pension alimentaire mensuelle de 50 000 $ à son mari multimillionnaire de qui elle divorce ne sont pas déraisonnables, suggèrent des avocats spécialisés.

Toutefois, comme le couple n’a été uni que pendant un peu moins de quatre ans (même s’ils avaient fait vie commune auparavant), la question du train de vie devra être démontrée.

« C’est le défi dans ce dossier-là puisqu’il ne s’agit pas d’un long mariage », avance Me Sylvie Schirm qui compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine.

De plus, « la cour évalue toujours les besoins en fonction des revenus, ajoute Me Danielle Gervais, présidente de l’Association des avocates et avocats en droit familial du Québec. On ne peut pas demander 20 000 $ par mois à quelqu’un qui gagne 40 000 $ par année ».

L’élément le plus complexe dans des situations de ce genre est de déterminer la durée et le montant de la pension.

Train de vie

Il faut prendre en contexte la situation financière des parties, selon les avocats consultés mardi par Le Journal.

C’est d’ailleurs pourquoi l’ensemble des dépenses, comme les voyages à 100 000 $ ou les souliers à 1000 $ la paire, est détaillé dans la demande de divorce, puis scruté à la loupe par le tribunal.

« C’est une question d’équilibre et c’est vraiment un casse-tête pour donner un portrait juste. Quelles sont les conséquences financières du mariage, mais aussi de la rupture ? C’est notamment ce que le juge doit évaluer », poursuit Me Schirm.

Malgré un revenu annuel dans les six chiffres ainsi qu’une allocation de 10 000 $ par mois de son époux après sa séparation, la demanderesse estime ne pas « être en mesure de soutenir un train de vie enviable, semblable à celui connu pendant le mariage ».

Elle souhaite, en plus d’une pension alimentaire de 50 000 $ par mois, 13 M$ dans les 30 jours du prononcé du jugement de divorce.

Durée de la pension

Avant d’être entendue, cette cause devrait faire l’objet d’une conférence de règlement à l’amiable avec un juge facilitateur, pensent d’autres avocats consultés par Le Journal.

Une requête comme celle présentée par la femme d’affaires est souvent « un levier pour obtenir la divulgation complète des revenus d’une partie », souligne d’ailleurs Me Schirm.

« La majorité des causes de divorces ne seront pas plaidées, ajoute Me Gervais. On entame les procédures et on dépose pour obtenir un jugement, mais les négociations ont eu lieu avant. »