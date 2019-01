«Le Canadien participera aux séries» - Denis Potvin

Le Canadien de Montréal ne forme pas l’équipe la plus talentueuse sur papier. Toutefois, il est rare de voir le CH, en 2018-2019, abandonner et cela permet à certains de croire aux chances de l’équipe d’accéder aux séries d’après-saison.

C’est ce trait de caractère de l’équipe qui fait dire au légendaire Denis Potvin, maintenant analyste des matchs des Panthers de la Floride à la radio, que le Tricolore participera aux matchs éliminatoires du printemps.

«Je pense que Claude Julien est un entraîneur-chef extraordinaire, a indiqué l’ancien défenseur des Islanders de New York lors de l'émission Les Partants de la chaîne TVA Sports, mardi. On peut toujours discuter le talent chez le Canadien, mais on ne peut jamais questionner la volonté de tous les joueurs.»

«C’est la raison pour laquelle il a gagné hier soir [lundi] contre les Bruins de Boston. Et c’est la raison d’après moi pour laquelle le Canadien participera aux séries éliminatoires.»

Si Potvin semble apprécier ce qu’il voit du Tricolore, c’est le contraire pour l’équipe dont il analyse les rencontres.

«C’est une période difficile pour les Panthers en ce moment, a confié celui qui a été le premier défenseur à atteindre le plateau des 300 buts dans la Ligue nationale. Au début du mois de janvier, on pensait que l’équipe allait finalement commencer à gagner des matchs avec une certaine constance. [...] Si on regarde les trois dernières défaites, ce qui est vraiment difficile à comprendre, ce sont les vedettes des Panthers qui ont commis des erreurs ayant coûté le match à l’équipe.»

Les Panthers se trouvent au 13e rang du classement de l’Association de l’Est et n’ont toujours pas gagné en 2019.