Le harcèlement ne lâchera donc jamais

Malgré mon âge avancé et ma santé chancelante, je sens le besoin de vous écrire ce matin suite à la lecture d’articles concernant les thérapies de conversion qu’on fait subir à de jeunes homosexuels. Ça me fait déduire que l’homosexuel est encore et toujours vu comme un pestiféré, un danger public. Quand on sait que l’humain qui vient au monde homosexuel se prépare à une vie de souffrances, il y a de quoi péter les plombs.