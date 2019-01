Le jour d'après

Ça faisait longtemps que je voulais écrire un texte sur les LGBT+. Sauf que je n’ai pas envie de parler de lobby et de dérapages. Non, pas aujourd’hui.

Aujourd’hui, j’ai envie de penser à Guillaume et Jean-Daniel, les premiers à s’être ouvertement affichés en couple, quand nous étions en cinquième secondaire, soit en 2007. Surtout à la douceur avec laquelle ça s’était fait, sans exubérance, sans violence ou vulgarité, aussi naturellement que ne l’aurait fait n’importe quel couple hétéro. C’était tellement beau, lumineux et simple, que personne n’a jamais osé passer le moindre commentaire. Pas de rires, pas de méchancetés. Comme un silence paisible, à l’aube.

Et tout ça en région profonde, s’cusez pardon.

J’ai envie de penser à mon ami Francis et à son beau Benoît que j’ai plaisir, même au loin, à voir s’épanouir avec autant de beauté et d’amour dans leurs yeux.

J’ai envie de penser à mes colocs, Stéphane et David, avec qui je vis depuis six ans et qui forment un couple que j’ai toujours trouvé sain, élégant et très chouette.

J’ai envie de penser à ma deuxième marraine, à cet être absolument merveilleux, avec un des plus beaux cœurs que j’ai jamais vu et qui est trans.

J’ai envie de penser à mon ami Vincent, esprit d'une extrême vivacité, et à quel point j’adore le voir devenir l’homme libre qu’il est.

J’ai envie de penser à la comédienne Debbie Lynch-White et à son épouse, ou encore à Ariane Moffatt et sa douce, que je ne connais pas personnellement, mais qui me fascinent chaque fois que je les vois en photo, tellement leur amour sincère se ressent à des milles à la ronde.

J’ai envie de penser à la pléthore d’amis homosexuels, lesbiennes, pansexuels, non-binaires, etc que je me suis fait au fil du temps et de mes aventures et à qui je ne pense jamais en terme d’orientation sexuelle, mais toujours en tant qu’individu. C'est pas de ma faute, c’est eux-mêmes qui transcendent, par tout ce qu’ils sont, le seul concept d’orientation sexuelle pour ne laisser à notre amitié, que les gens extraordinaires et uniques qu'ils sont.

Il y a des jours où j’ai envie de hurler qu’on s’en fout de qui nous aimons et de qui nous ramenons dans nos lits, dans la mesure où nos amours ne blessent, ne brisent ou n’attentent à l’intégrité et à la sécurité de personne. Que ce principe élémentaire est à des années-lumière de ne s’appliquer qu’à la communauté LGBT+, mais bien à tout individu sexué.

Il me semble que ce qui importe, c’est que nous soyons tous sexuellement en santé et libérés de l’obsession de nos désirs refoulés que l’ont a dit fautifs ou contre nature, bien à tort, pendant si longtemps. Qu’on naisse ou non comme ça, qu’est-ce que ça change? En quoi est-ce moins légitime d’un côté que de l’autre?

Il n’y a rien de plus naturel, et surtout rien de plus beau, que l’amour, moteur originel de toute pulsion bienfaisante. Il m’a toujours semblé évident que l’orientation ou les préférences relevaient de la stricte intimité de chacun et qu’elles ne regardaient personne d’autre que celui ou celle qui les expérimente et qui vit avec elles.

Je crois que la liberté sexuelle, ce n’est pas d’imposer sa sexualité au monde, parce que c’est contre cette manière de faire que les boucliers de la moralité se lèvent continuellement et qu’on progresse si péniblement. Comment faire alors? Je me dis que l’astuce est peut-être de la vivre en faisant doucement et naturellement la preuve de sa normalité, parce que, nécessairement, c’est ça qui finit par faire tomber les préjugés, même les plus tenaces et qui finit par assouplir les esprits les plus rigides. Un moment donné, ça n’aura plus de sens pour personne que de se croire le droit de refuser l’amour à un tel et pas à l’autre.

Au-delà des lobbys, au-delà des dérapages qui, à mon sens, relèvent d’une tout autre question, ce que je trouve le plus excitant, c’est la venue que je sens très prochaine de ce jour au-delà duquel on arrêtera de ne se définir que par son orientation ou son identité sexuelle, pour comprendre que les libertés revendiquées depuis tout ce temps n’ont toujours eu pour seul but que d’ouvrir la porte à l’épanouissement légal et sans condition de tout un chacun.

Arrêtons-nous trente secondes pour nous imaginer à quoi ressemblerait le monde si chacun se savait fondamentalement le droit d’y être lui-même et d’aimer à sa propre mesure. Imaginons l'étendue de l’espace libéré dans nos têtes, nos corps et nos cœurs, et tout ce que nous pourrions collectivement en faire.

Sans peur, sans honte, sans carrences allinantes, sans colère et sans chagrin.

Je sais pas pour vous, mais j’en ai des frissons humanistes juste à y penser.

On n’en a pas encore tout à fait conscience, mais nous vivons la plus prometteuse des époques qui ne manquera pas de se changer en âge d’or, si nous l’abordons avec intelligence, respect, amour et gros bon sens.