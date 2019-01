Le moment magique avec Tom Jones à «The Voice» qui émeut le Royaume-Uni

La huitième saison de «The Voice UK» a débuté en force au Royaume-Uni alors qu’un moment bien spécial entre un candidat et son nouveau coach Tom Jones est devenu viral cette semaine.

Après l’audition à l’aveugle d’un certain Peter Donegan, Tom Jones, le seul coach à s’être retourné, demande au jeune homme s’il est lié au grand Lonnie Donegan, chanteur et «roi du skiffle».

Ci-haut, Lonnie Donegan

«C’est mon père», répond Peter.

Ému, l’interprète de Sex Bomb explique que Donegan, mort en 2002, et lui ont fait plusieurs spectacles ensemble à l’époque. «C’est un grand ami et un grand auteur». Le chanteur de 78 ans rappelle ensuite que Donegan avait écrit pour lui, à l’époque, la chanson I'll Never Fall in Love Again, qui est devenue un de ses grands succès. «La connais-tu?» demande alors Jones au fils de son ami. «Bien sûr», lance ce dernier avant de s’installer au piano.

S'en est alors suivi un duo improvisé entre le maître et le nouvel élève qui a ému les téléspectateurs. Si certains pouvaient être tentés de croire que Tom Jones avait perdu de la voix à 78 ans, ils seront rassurés. À voir ici:

Will.i.am, qui est également coach, a semblé bouleversé par le spectacle: «C'est un moment magique. Un vrai scénario d'Hollywood!»

Seulement sur Facebook, l’extrait a été visionné plus de 11 millions de fois.

Tom Jones répond aux critiques

Comme le rapportent les médias anglais, plusieurs internautes refusent de croire que ce moment n’ait pas été prévu d’avance. Mais selon le principal intéressé, c’était une véritable surprise. «Tout était vrai! J’espère que personne à la maison ne pense que c’était arrangé» a-t-il affirmé à la presse.