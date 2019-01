Le nom de Niemi sur toutes les lèvres

«Il a été extrêmement solide ce soir. Il a joué tout un match. Il a fait des arrêts à des moments importants. Des moments où les Panthers auraient pu se replacer dans le match. Grâce à lui, on a été capable de gagner ce match-là.»

«Nemo a été fantastique. Que dire de plus? Il nous a donné une chance de gagner ce (mardi) soir.»

«Ce n’est pas facile de disputer deux matchs en autant de soirs. On a trouvé une façon de remporter celui-ci. Niemi a eu un gros mot à dire là-dessus. Il a été incroyable ce soir. C’était fou. Il a volé le match.»

«Si on n’avait pas gagné le match de ce soir, ça aurait enlevé ce qu’on a fait à Boston, hier (lundi) soir. Le match à Boston vaut quelque chose parce qu’on est revenu chez nous et on a gagné le match qu’on devait gagner.»