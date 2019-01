Le patron de Lowe’s insatisfait

NEW YORK – Le grand patron de la chaîne des quincailleries Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt se dit insatisfait des résultats financiers de l’entreprise. Il s’attend à une meilleure performance au cours des prochains trimestres.

« On peut être meilleur. Nous devons mieux exécuter comme entreprise », a lancé le PDG de Lowe’s, Marvin Ellison, lors d’une conférence au Retail Big Show de New York.

Arrivé chez Lowe’s en juillet dernier, l’ancien haut dirigeant de Home Depot est d’avis que la chaîne Lowe’s, qui détient des quincailleries aux États-Unis et au Canada (RONA et Réno-Dépôt ont été acquis en 2016), peut en faire davantage pour améliorer sa rentabilité.

« On doit maximiser nos marchés. Il y a d’énormes opportunités actuellement et on doit en prendre avantage », a-t-il laissé entendre évoquant une hausse potentielle de revenus de 700 millions $ US.

Le grand patron de Lowe’s croit que pour gagner des parts de marché, l’entreprise devra « se moderniser et se transformer » au cours des prochaines années.

La chaîne de quincailleries devra notamment trouver la bonne façon de rentabiliser l’énorme banque de données qu’elle détient sur ses clients.

« Les données sont roi. Pour nous, c’est très important. On a une quantité importante d’informations sur nos clients que nous devrons exploiter beaucoup plus efficacement », a-t-il dit.

Autres changements à venir

Le PDG ne cache pas que d’autres changements pourraient survenir au sein de l’entreprise pour stimuler la croissance.

En décembre dernier, lors d’une entrevue au journal Charlotte Observer, en Caroline du Nord, là où se trouve le siège social de Lowe’s, M. Ellison a fait savoir que d’autres fermetures et ouvertures de magasins pourraient survenir si les besoins se faisaient sentir.

En octobre dernier, le PDG de Lowe’s avait annoncé la fermeture de 51 magasins, dont neuf au Québec, précisant que « cette étape se voulait nécessaire dans la réévaluation stratégique de l’entreprise ».

Marvin Ellison a notamment embauché chez Lowe’s pour augmenter rapidement les rendements de l’entreprise.

Selon l’analyste Brian Nagel chez Oppenheimer, « le nouveau directeur général travaille rapidement pour rationaliser le modèle économique de Lowe’s et mieux positionner le groupe en vue de meilleurs résultats ».

Chaîne de quincailleries axée sur les particuliers, Lowe’s souffre d’une croissance de ses ventes plus lente par magasins comparables que celle de Home Depot, davantage tournée vers les professionnels.

Lowe’s doit d’ailleurs s’attendre à des bouleversements alors que Pershing Square, la firme de l’investisseur activiste américain Bill Ackman, a investi l’an dernier 1 milliard $ US dans le détaillant.

Bill Ackman a clairement pris position depuis, réclamant une meilleure rentabilité et des résultats rapides.