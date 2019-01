Ça y est. C’est fait. Une dernière et ultime preuve de l’indéniable gâchis du Brexit vient d’être livrée à la Chambres des communes du Royaume-Uni.

Le vote du Parlement est clair.

432 élus contre 202 ont carrément rejeté le texte de l’accord sur le Brexit ouvrant au départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Pour la première ministre conservatrice Theresa May, la défaite est massive.

Et ce, plus de deux ans après un référendum approuvant le Brexit sur une courte majorité de 51,9%.

Aussi prévisible était-il, le gâchis reste le même.

Qu’arrivera-t-il maintenant? Bien malins ceux qui le savent.

Tout devient possible. Pas de Brexit? Un Brexit fortement dilué?

Quoiqu’il arrive, de toute évidence, le gros bout du bâton est entre les mains de l’Union européenne. Pour les Britanniques, c’est le pire des scénarios.

Dans les prochains jours, les spéculations vont pleuvoir quant aux prochaines étapes et surtout, quant aux origines et causes de cette déroute.

Pour ce qui est des parallèles que certaines plumes canadiennes-anglaises pourraient aussi être tentées de tracer entre l’échec du Brexit et ce qui aurait pu arriver si le OUI à l’indépendance du Québec l’avait emporté en 1995, lui aussi sur une courte majorité, gardez-vous une petite gêne. Les deux contextes – et les protagonistes en jeu -, représentent des planètes politiques distinctes. Et c'est peu dire.

Un seul exemple: alors que le premier ministre Jacques Parizeau avait préparé minutieusement tous les détails possibles, nationaux et internationaux, si le Oui l'emportait même par une courte majorité, au Royaume-Uni, l'état d'imprapération du gouvernement britannique d'alors face à un possible Oui au Brexit, était lamentable.

Quant aux origines du gâchis brexitien, je vous renvoie à mon texte du 4 juillet 2016 : Les bouffons du Brexit. Du moins, telle en est ma modeste analyse.

Et je persiste et signe : «Mais ce qu'on voit surtout, ce sont des leaders du camp pro-Brexit qui apparaissent de plus en plus comme des bouffons politiques. Lesquels, au-delà de leurs impressionnantes ambitions personnelles, n’ont pas la moindre idée eux-mêmes des suites à donner au Brexit...»

Une semaine auparavant, j'avançais aussi quelques leçons politiques importantes à tirer du référendum sur le Brexit, dont celle-ci :

«Face à des négociations s’annonçant trop longues, complexes ou coûteuses – et surtout du moment où le camp «vainqueur» n’a pas suffisamment préparé la suite des choses –, il peut toutefois arriver que le résultat «reconnu» d’un référendum débouche sur une finalité politique nettement plus diluée que l’objet même de sa question.»

Plus de deux ans après le référendum sur le Brexit, n’est-ce pas justement le scénario qui, en Grande-Bretagne, se confirme?