L'Océanic entame l'une de ses plus éreintantes séquences de la saison

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski entamera mercredi soir l’un de ses voyages les éreintants de la saison avec des arrêts à Victoriaville et Boisbriand, en plus d’un programme double prévu à Gatineau au cours de la fin de semaine.

La troupe de Serge Beausoleil devra gérer son énergie pour maximiser ses efforts sur la patinoire d’ici à dimanche.

L’Océanic retrouvera en plus une équipe qui lui a réservé toute une surprise, samedi dernier, au Colisée Financière Sun Life. Dominés 42-15 dans les tirs au but, les Tigres ont profité d’une performance extraordinaire du gardien Tristan Côté-Cazenave pour l’emporter 2-0.

Les Bas-Laurentiens voyaient ainsi leur séquence de 81 rencontres consécutives sans être blanchis être brisée par une équipe défaite la veille contre les Remparts au Centre Vidéotron.

« Les gars sont pleinement conscients de ce qu’ils ont bien fait, de ce qu’ils ont moins bien fait », explique le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic. « On joue contre un club qui joue à 4 et à 5 à la ligne bleue, qui pacte l’enclave y créant un surnombre et qui attend les rebonds favorables. Il faut donc jouer une game de patience. C’est du hockey de la LNH de bas de classement. Bien franchement, c’est navrant et c’est le jeu qu’ils doivent jouer en ce moment, j’imagine ».

Se concentrer sur le premier arrêt

Le périple de quatre parties en cinq jours semble exténuant à première vue, mais Beausoleil souhaite se concentrer sur le premier affrontement à Victoriaville.

« C’est monstrueux de dire à ses joueurs qu’ils vont jouer un 4 en 5. On joue un match mercredi, on a la journée de jeudi pour voyager et vendredi ne sera pas un match plus facile. Des fois, l’Armada a de moins bons matchs et des fois des excellents. Il faut être prêt pour les excellents et on fera ce qu’on a à faire. Et Gatineau, c’est loin physiquement et c’est loin au niveau de ce voyage-là aussi », estime le pilote de l’Océanic.

Rimouski se débrouillera en plus sans Christopher Innis au cours du voyage. Le défenseur a quitté la partie de samedi dernier contre les Tigres après avoir subi une blessure dont la nature demeure secrète.