L’Outaouais répond à la publicité quétaine de Montréal et c’est hilarant

Tourisme Outaouais a sorti les gros canons, lundi, pour répondre à Tourisme Montréal et à sa publicité «quétaine» lancée en grand début janvier. Sandra Dorion chante les mérites de sa région sur le succès de Nuance «Vivre dans la nuit», qui devient «Montréal, viens-t’en ici».

Sur un visuel rétro, parodiant à merveille celui de la vidéo de Montréal, Dorion invite les Montréalais à venir découvrir les charmes de Gatineau et des alentours en chantant «Aweille apporte tes skis, on va glisser toute la nuit.»

Tourisme Outaouais a lancé le vidéoclip accompagné d’une lettre à Montréal: «Je suis une «strong & independent» région, tu comprends. Je peux pleinement savourer la vie ici et je suis comblée. Alors si on veut que ça fonctionne, on doit se voir comme un extra qui ajoute une touche givrée à l’autre.»

La publicité de Montréal, plutôt ironique, avait beaucoup fait réagir lors de son lancement le 5 janvier.

Ah, et pour ceux qui vivent toujours dans la nuit:

