L'univers de Roch Voisine, Ariane Moffatt et Éric Lapointe à «Tout le monde aime»

Roch Voisine, Ariane Moffatt et Éric Lapointe seront les nouveaux invités de Sonia Benezra à Tout le monde aime. Leurs succès seront tour à tour revisités sur le plateau de l'émission de TVA les trois prochains dimanches, dès 21 h 30.

C'est le chanteur à qui on doit la populaire chanson Hélène qui lancera le bal. En compagnie de l'animatrice Sonia Benezra, Roch Voisine replongera dans ses souvenirs de la «Rochmania», ce dimanche. Les 2Frères, Isabelle Boulay, Corneille, Marie-Ève Janvier, Florence K et Yann Perreau viendront le retrouver.

Pour la première fois de sa carrière, Ariane Moffatt a pu répondre aux questions de Sonia Benezra. Le 27 janvier, on verra le fruit de cette rencontre au cours d'un rendez-vous qui permettra d'entendre des duos avec Mitsou et Marianna Mazza. Outre l'interprète de l'entraînante Je veux tout, Fanny Bloom, Dumas, Safia Nolin et Martha Wainwright chanteront.

Puis, ce sera l'incursion dans l'univers d'Éric Lapointe, le 3 février. En plus d'interpréter des pièces incontournables comme Terre promise, Mon ange et Loadé comme un gun, le rockeur numéro un du Québec fera la fête avec Daniel Boucher, Travis Cormier, Stéphane Dufour, Patrick Huard, Rosa Laricchiuta, Les sœurs Boulay et Kevin Parent au Théâtre Impérial, à Montréal.