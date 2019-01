Petit moment de répit à l’hôpital

Les joueurs des Remparts de Québec ont délaissé leur routine quotidienne pour offrir bonheur et répit aux enfants malades fréquentant le CHU de Québec-Université Laval ainsi qu’à leurs parents, mardi après-midi.

Cette 18e visite annuelle de l’équipe de hockey junior au centre hospitalier du boulevard Laurier arrive toujours à point après la période des Fêtes, durant laquelle les enfants hospitalisés n’ont eu aucun répit.

Photo Stevens LeBlanc

Des modèles

Encore mardi, la présence de ces vedettes sur lames aux yeux des petits et de la mascotte Champion dans les couloirs du premier étage a permis de mettre la maladie de côté pour quelques instants. Et quoi de mieux qu’une panoplie de cadeaux à l’effigie de leur équipe favorite ?

« Je me rappelle quand j’étais avec le Canadien et qu’à un moment donné, en visitant une chambre, il y avait un couple dont la femme avait accouché au même hôpital que Michèle [Piuze, son ex-femme] et ils étaient toujours là, un an et demi plus tard. Tu te dis que tu fais partie des chanceux », a mentionné l’entraîneur-chef et directeur général Patrick Roy, qui a disputé 11 saisons dans l’uniforme du Tricolore.

« Quand tu as des enfants et qu’ils sont malades, ça t’affecte encore plus. Je crois que c’est un peu le rôle du hockey junior d’être capable de faire de petites choses différentes dans la société. On a été chanceux dans la vie et les joueurs doivent en être conscients. [...] Ce ne sont pas que des joueurs de hockey et des étudiants. On élève des modèles dans la société d’aujourd’hui », a-t-il poursuivi.

Photo Stevens LeBlanc

« Bouffée d’air »

Ce rendez-vous annuel est d’ailleurs toujours très attendu par les familles. Même s’il ne souffre d’aucune maladie grave alors qu’il a dû être hospitalisé à la suite de complications reliées à une appendicite, le jeune Derek Bernatchez, 10 ans, jubilait de partager du temps avec les hockeyeurs dans l’enceinte du Centre mère-enfant. Opéré il y a trois jours, il pourra rentrer à la maison, en Gaspésie, dès mercredi.

« Les enfants à l’hôpital ne feelent pas et on remercie les Remparts de venir depuis toutes ces années. Pour les enfants et les parents qui sont fans de hockey, ce sont des moments magiques. Ça signifie beaucoup pour eux et c’est une bouffée d’air ! » a lancé la responsable des communications du CHU, Lindsay Jacques-Dubé.

Pour le capitaine Étienne Verrette, la détermination et la combativité dont font preuve les enfants du CHU ont quelque chose d’inspirant.

« On a toujours hâte de venir et c’est quelque chose qu’on apprécie. Ce n’est pas facile à vivre pour eux. Ces enfants combattent et travaillent fort pour battre la maladie. Ils ont du courage et on est fiers d’eux », a raconté le défenseur de 20 ans, dont certains proches ont été atteints du cancer.