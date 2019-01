Philanthropie internationale

La Fondation Québec Philanthrope tient à féliciter Yvon Delisle, un des créateurs du Fonds philanthropique Simone-et-Gérard-Delisle, pour le succès obtenu dans sa campagne de financement, dont l’objectif de 48 000 $ a été dépassé. L’argent servira à la construction d’une salle commune à Wolokoro, sur l’île de Florès, en Indonésie.

Mise en place en juillet 2018, la campagne a permis d’amasser 31 000 $, auxquels s’ajoutent 24 000 $ provenant des différents groupes de travailleurs humanitaires de CASIRA. Le Fonds Fondation Famille Simone-et-Gérard-Delisle a été créé à la mémoire de Simone et Gérard Delisle, qui, malgré des moyens financiers très modestes, ont aidé pendant plusieurs années des enfants haïtiens à payer leurs frais scolaires. En créant cette fondation, leurs descendants veulent ainsi perpétuer leur œuvre et, surtout, en assurer la pérennité.

Nouveau défi

Bonne chance à Sarah Vertefeuille qui a quitté récemment ses fonctions de conseillère, communication et relations publiques, qu’elle occupait à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) depuis 5 ans, et ce, afin de relever de nouveaux défis. Étienne Cummings assumera le relais à la CCIQ, alors que Sarah poursuivra sa carrière chez ComediHa!.

Sa meilleure saison depuis 2010

Au terme de sa 55e saison, le NM Trans Saint-Laurent (photo), qui a repris ses quartiers d’hiver au port de Québec pour son entretien annuel, a connu en 2018 sa meilleure saison en 9 ans. Au total, 143 315 passagers ont transité d’une rive à l’autre (Rivière-du-Loup/Saint-Siméon) en utilisant ce service. C’est 11 320 de plus que l’an dernier, une hausse de 8,5 %. Le nombre de véhicules transportés a connu une importante hausse de 10 % par rapport à 2017, avec un total de 67 084, soit 6242 de plus, alors que le trafic lourd a connu une hausse qui frise les 20 %, passant de 2163 en 2017 à 2586 en 2018. Cette saison exceptionnelle n’est pas uniquement attribuable à l’arrêt avant les Fêtes du service de traversier entre Matane et Baie-Comeau, selon Serge-Martin Denis, directeur général de la Traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon.

Les Productions Martin Verret

Issu de la quatrième génération de violonistes de la famille Verret de Lac-Saint-Charles, Martin Verret (photo) est reconnu en tant que fournisseur musical depuis plusieurs années. Cela l’amène à jouer de façon régulière et répétée lors de cérémonies et réceptions en tous genres, lors de mariages, de réceptions privées ou corporatives, de funérailles célébrées à l’église, dans les centres funéraires ou les hôtels de Québec. Je l’ai rencontré récemment lors d’une soirée-bénéfice avec son groupe musical. Tout simplement impressionnant (www.martinverret.com).

Chose faite

Depuis près de deux ans, les cliniques Optométrie Charlesbourg et Zieuté optométristes avaient joint leurs efforts à la Fondation Mira afin d’amasser les fonds nécessaires pour parrainer un chien-guide pour un bénéficiaire de la région de Québec. À ce jour, 30 000 $ ont été amassés lors d’activités-bénéfices (tournois de golf, barrages routiers, dons), et la remise officielle se fera le 23 janvier lors d’une activité sous la présidence d’honneur de l’honorable J. Michel Doyon (photo), lieutenant-gouverneur du Québec. Je vous en reparlerai.

Anniversaires

Ivan Waddell (photo), cycliste olympique (1988 et 1992) et directeur général associé Microbrasserie Archibald Duplessis, 55 ans... Gilles Jobidon, journaliste retraité de Radio-Canada Québec (télé-radio)... Pitbull, rappeur, producteur de musique d’origine cubaine, 38 ans... Les jumelles Marianne DeAngelis, du restaurant L’Immedia, et Laurence DeAngelis... Yves P. Pelletier, humoriste, comédien, acteur et réalisateur québécois, 58 ans.

Disparus

Le 15 janvier 2018. Dolores O’Riordan (photo), 46 ans, chanteuse du groupe irlandais de rock The Cranberries... 2017. Jimmy « Superfly » Snuka, 73 ans, lutteur provenant des Fidji, membre du temple de la renommée de la WWE... 2016. Michèle Martin, 96 ans, actrice française... 2015. Michel Daigle, 69 ans, comédien vedette de Lance et compte pour son rôle de « Nounou ». 2014. Roger Lloyd Pack, 69 ans, acteur britannique (Harry Potter)...