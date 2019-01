«Pourquoi est-ce que j’aiderais Marc Bergevin» - Dale Tallon

Deux équipes s’affrontaient à Montréal, mardi soir, et les directeurs généraux des deux clans ont fumé le calumet de la paix avant la guerre.

Marc Bergevin, du Canadien de Montréal, et Dale Tallon, des Panthers de la Floride, étaient invités au même micro à JiC, la nouvelle émission de l’animateur Jean-Charles Lajoie à TVA Sports.

«Il porte un de mes anciens habits!», a lancé le DG des Floridiens à la blague.

En fait, les deux hommes sont d’anciens frères d’armes, puisque Tallon a pris Bergevin sous son aile chez les Blachkawks de Chicago, lorsque l’ancien défenseur a accroché ses patins en 2004.

«La raison pour laquelle je suis ici, c’est Dale, a reconnu Bergevin. D’ailleurs, chaque fois que je vais en Floride, il me traîne toujours au restaurant!»

«Comme un frère»

Sur le plan des relations d’affaires, Tallon a reconnu que la transparence et l’amitié des deux hommes facilitent les transactions.

«Ça aide beaucoup, parce que je le connais comme un frère. Lorsque je lui parle d’un échange, il est très honnête. Il ne me sert pas de bouillie pour les chats.

«Il y a beaucoup de respect entre nous. C’est plus facile de conclure une transaction avec lui qu’avec quelqu’un que j’haïs.»

L’échange de George Parros

Incidemment, l’un des transferts à voir le jour entre les deux organisations remonte au 5 juillet 2013.

L’homme fort George Parros - aujourd’hui le préfet de discipline à la tête du département de la sécurité des joueurs - avait alors pris le chemin de Montréal en retour d’un choix de septième tour et de l’ailier Philippe Lefebvre.

Jean-Charles Lajoie a demandé aux deux hommes de hockey de «jurer que cette transaction-là ne s’est pas réglée entre le 18e trou et le premier cocktail en revenant vers le chalet dans le chariot de golf».

La réponse de Tallon se voulait à la fois transparente et humoristique : «peux-tu garder un secret?», a-t-il répondu en s’esclaffant.

Fausses rumeurs

L’été dernier, toutes sortes de rumeurs avançaient que les Panthers et le Tricolore orchestraient sur une mégatransaction.

Interrogées à ce sujet, les deux têtes de hockey semblaient déconcertées par le propos de l’animateur.

«Zéro pis une barre», assure Bergevin.

«Pas proche! Pourquoi est-ce que je l’aiderais?», a rétorqué Tallon.

Par ailleurs, les Panthers ont beau être classés au bas du classement de la section Atlantique, les l’instructeur en chef Bob Boughner n’est pas pointé du doigt.

«C’est un bon entraîneur et un bon gars. Il travaille fort. Je suis satisfait de lui. Ce n’est pas lui le problème.»

Pas question de sacrifier l’avenir

En ce qui est du CH, Bergevin a réitéré qu’il ne sacrifierait pas l’avenir pour améliorer sa formation, même si l’équipe joue au-delà des attentes.

«Des Romanov et des Poehling, qui ont très bien fait au Championnat mondial junior, on ne les enverra pas ailleurs pour aller chercher des vétérans à court terme. Je ne suis pas prêt à le faire.»

Cela dit, Bergevin croit au potentiel de son équipe en vue du printemps.

«Les joueurs ont confiance en eux. Si on joue de la même façon, je ne vois pas pourquoi on ne connaîtra pas du succès en séries.

«Mais je vais toujours prêt à faire à une transaction à court terme pour aider l’équipe.»

Le cas Drouin

Bergevin a tenu à défendre Jonathan Drouin, dont le rendement laisse à désirer en quelque sorte, notamment sur le plan de la constance.

Lors des quatre derniers matchs, son temps de glace est demeuré autour de 15 min 55s.

«C’est un jeune qui veut bien faire. Ce que je vois de lui, c’est qu’il veut parfois en faire trop. Quand il fait ça, il s’éloigne du plan de match.»

«Il est très talentueux. Je crois qu’il prendra de plus en plus de maturité. Il y a eu des périodes où Jo a été très bon et d’autres moins bon. Ça fait partie de l’apprentissage des jeunes. »