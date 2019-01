Printemps érable : Un «habitué des manifestations» qui poursuivait Montréal débouté en cour

MONTRÉAL – Un «habitué des manifestations» qui poursuivait la Ville de Montréal après avoir été blessé à la tête lors d’une manifestation qui a dégénéré le 1er mai 2012 a été débouté en cour.

Dans un jugement rendu la semaine dernière, la juge Danielle Mayrand a complètement rejeté la poursuite entamée par Gabriel Duchesneau, qui alléguait avoir reçu un coup de matraque et un coup de bouclier qui lui auraient fait perdre connaissance et lui auraient laissé des séquelles permanentes. Il réclamait 375 000 $ en guise de dédommagement.

Selon sa version des faits, M. Duchesneau participait à la manifestation annuelle de la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC), qui a rapidement dégénéré. Il se serait alors retrouvé coincé entre un barrage de policiers et des manifestants, et aurait reçu un coup de matraque à l’arrière de la tête, puis un coup de bouclier qui lui aurait fait perdre connaissance.

Photo d'archives Agence QMI, PAULE VEILLEUX-TURCOTTE

La juge Mayrand a soulevé de nombreux doutes quant à cette version des faits, qui ne concorde pas avec les événements tels que racontés par un autre manifestant, David Houle.

Notamment, les versions des deux manifestants divergent sur le type de matraque prétendument utilisé par les policiers, le lieu où M. Duchesneau aurait été frappé et le déroulement de l’altercation. Des photos prises sur les lieux contredisent aussi ces versions des faits.

Pas la faute de la police

«M. Duchesneau a été blessé derrière la tête lors de la manifestation. Par contre, la preuve ne révèle pas que sa blessure a été causée par les agissements des policiers et ne permet pas de conclure à une faute de la Ville ou de ses préposés envers lui», a écrit la juge Mayrand.

Photo d'archives Agence QMI, JEAN-FRANÇOIS GUILLET

De plus, celle-ci blâme le manifestant pour la blessure qu’il a subie. «M. Duchesneau est un manifestant expérimenté et sait qu’il doit quitter la manifestation dès qu’elle dégénère. Malgré cela, il a l’habitude d’y demeurer, ce qu’il fait le 1er mai 2012 [...]. M. Duchesneau a été négligent en participant et en ne quittant pas la manifestation en temps opportun.»

Par ailleurs, le tribunal estime que les blessures subies par Gabriel Duchesneau n’ont pas laissé une «incapacité partielle permanente», étant donné qu’il avait déjà une «condition préexistante sérieuse à la suite d’un cancer au cervelet» qu’il avait affronté durant son enfance.

«L’incident du 1er mai 2012 n’a pas hypothéqué le futur de M. Duchesneau sur le plan du travail. Outre des emplois saisonniers comme guide, M. Duchesneau n’a jamais travaillé ni avant ni après le 1er mai 2012», a ajouté la juge pour justifier sa décision de débouter le manifestant.