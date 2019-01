Quand une décision fait jaser

Je suis une femme de 70 ans. Ma vie n’a pas toujours été facile. Je viens d’une famille de la classe moyenne avec plusieurs enfants, et j’en étais le mouton noir. J’ai eu des relations avec des hommes qui m’ont blessée, avant de rencontrer le père de mon enfant. Nous avons été heureux ensemble jusqu’à ce qu’il décède subitement, me laissant seule avec une petite d’à peine trois ans.

Je ne trouve pas les mots pour décrire l’ampleur de mon désespoir à ce moment-là. Je me suis alors mise à avoir de mauvaises fréquentations, à m’isoler de ma famille, et surtout à négliger ma petite fille. À tel point qu’il a fallu l’intervention de la DPJ dans mon dossier. Suite à ça, j’ai voulu me reprendre en main en faisant des thérapies et en entrant dans les AA, mais ce fut en vain, car je ne suis jamais parvenue à me racheter véritablement aux yeux de ma fille.

Pour elle, j’avais été et je restais une mauvaise mère. Bien sûr que j’avais des lacunes, mais pas toutes quand même. Toujours est-il que de fil en aiguille, rendue à l’âge adulte, elle a quitté la maison pour ne plus revenir. Elle me donnait quelques nouvelles de temps en temps, mais je me rendais compte que c’était plus par sentiment de culpabilité que par véritable besoin ou encore par intérêt pour moi.

Puis un jour, elle m’a annoncé sans préavis que pour sa santé mentale et son équilibre, elle coupait les ponts avec moi. Comme à ses yeux je ne faisais plus partie de sa vie désormais, elle m’enjoignait de respecter son choix en ne la contactant plus jamais. Je vous épargne la description de la peine que sa décision m’a faite.

Je sais que pour elle le chemin du pardon sera long, même si je souhaiterais qu’elle puisse retrouver la sérénité au plus vite. Mais ça n’arrivera pas de mon vivant, vu ma santé fragilisée. Raison pour laquelle j’ai demandé à ma famille de ne pas l’avertir quand je mourrai. Certaines personnes de mon entourage m’ont dit que ça ne se faisait pas. Qu’en pensez-vous Louise ?

Françoise