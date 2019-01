Réapprendre à lire

On ne cesse, depuis des années, de réinventer l’école, au point de ne plus trop vraiment savoir quelle est sa mission. Les uns la voudraient au service de la démocratie pour former des citoyens, les autres au service du marché, pour former des travailleurs. D’autres, encore plus zélés, voudraient qu’elle serve de laboratoire pour construire un monde idéal qui s’arracherait aux préjugés du monde d’hier, qu’il faudrait déconstruire.

Il faudrait pourtant revenir à l’essentiel: l’école doit transmettre une culture, et plus exactement, un patrimoine de civilisation. Elle doit inscrire la jeune personne qui la fréquente dans un univers de sens qui le civilisera. Un univers de sens qu’elle admirera, et à travers lequel elle se définira. L’école a vocation à sortir ceux qui la fréquentent du présent en les invitant à la grande conversation qui traverse les siècles entre les hommes à propos des enjeux fondamentaux de l’existence.

Mais tout cela présuppose une chose: l’école doit placer la lecture au cœur de la culture. Je parle de la lecture des grands romans, des essais, et de tous ces livres qui participent à la construction de la culture générale. Et je ne parle pas ici de le lecture sur écran, où il est possible, avec sa souris, de passer d’un lien à l’autre en surfant au gré de ses curiosités passagères. Je parle de la lecture d’un livre, dans un environnement relativement déconnecté, ce qui exige de s’y plonger, de s’y concentrer, et de ne pas se laisser distraire par d’autres activités.

Cela implique même, oh, suprême exigence, de ne pas se tourner vers son portable dès qu’il reçoit une notification, comme si notre vie dépendait absolument de la prochaine interaction qui nous est promise sur les réseaux sociaux. Personne ne contestera l’utilité du portable dans nos vies. Mais personne ne devrait nier non plus qu’il est devenu une source d’aliénation. En d’autres mots, la reconquête de la lecture présuppose la reconquête de la concentration. La chose peut sembler inimaginable aujourd’hui.

J’aime le dire, on ne sait bien lire que si on développe un rituel de lecture. Il faut savoir mentalement se couper du monde pour plonger dans celui que nous propose le livre. Certains s’assoient, d’autres se couchent, certains ont besoin de musique en arrière-fond, d’autres du plus grand silence. Certains préfèrent même s’isoler en eux-mêmes en allant au café. L’essentiel est de trouver son rituel.

Mais une chose est certaine : nul ne peut lire dans un environnement frénétique qui par définition, nous aspire et condamne à un stress permanent. L’école, plutôt que de céder à toutes les lubies technologiques qui traversent la tête des théoriciens des sciences de l’éducation, devrait faire de la reconquête de la concentration un objectif de civilisation. L’élève a moins besoin d’accentuer sa dépendance aux écrans que de s’en libérer.

Je me prends à rêver que dans une société qui un jour ou l’autre, se révoltera contre la tyrannie des écrans, le livre redeviendra un symbole de liberté, et peut-être même le symbole par excellence de la liberté retrouvée.