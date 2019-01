Retraite: les Québécois de moins en moins préparés

MONTRÉAL | Un peu plus de la moitié des Québécois (59 %) prévoient qu’ils devront travailler après l’âge de la retraite parce qu’ils n’auront pas assez épargné, c’est ce que révèle un nouveau sondage de la banque TD.

Parmi eux, ils sont 64 % à trouver difficile d’épargner alors que 41 % des Québécois interrogés ont confié ne pas savoir quand ils prendront leur retraite en raison de leur situation d’emploi.

«Pour bien des travailleurs québécois, l'époque où l'on poursuivait la même carrière au sein d'une seule entreprise est révolue. À la place, de plus en plus de travailleurs font partie de la ‘’main-d'œuvre flexible’’, un groupe qui comprend des travailleurs contractuels, d'autres qui changent fréquemment d'emploi et ceux qui sont devenus des professionnels sur le tard, et qui redéfinissent ce qu'est un emploi traditionnel», peut-on lire dans un communiqué de la banque TD, mardi.

Selon le sondage, cette catégorie de travailleurs ressent de l’incertitude (36 %) et de l'inquiétude (29 %) quand il est question de leur avenir, tandis que seulement 8 % se disent confiants quant à leur épargne-retraite.

«On peut se sentir dépassé par la planification de la retraite dans n'importe quelles circonstances, mais la difficulté est encore plus grande lorsqu'on y joint l'incertitude qui accompagne le travail de la main-d'œuvre flexible», a souligné Émile Khayat, directeur régional principal, Planification financière, Gestion de patrimoine TD.

Parmi les répondants, 59 % des Québécois faisant partie de la main-d'œuvre flexible ont indiqué qu’ils n'arrivaient pas à épargner chaque année autant qu'ils le devraient pour atteindre leurs objectifs, et plus des deux tiers auraient souhaité cotiser à un plus jeune âge. Selon eux, les trois facteurs qui les empêchent de cotiser sont les factures et les dépenses courantes (41 %), le remboursement de leurs dettes (30 %) et le maintien de leur train de vie (18 %).

Le sondage a été mené du 16 novembre au 3 décembre 2018, auprès de 1101 Canadiens, dont 303 Québécois.