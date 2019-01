Selena Gomez publie un message émotionnel sur 2018, après 5 mois d'absence sur Instagram

Après une pause de cinq mois sur les réseaux sociaux, Selena Gomez revient en force sur Instagram en faisant une rétrospective de son année 2018 qui a été très difficile.

Dans sa publication, la chanteuse confie les défis auxquels elle a dû faire face en 2018 :

«Cela fait un moment que vous n’avez pas entendu parler de moi, mais je voulais vous souhaiter une bonne année et vous remercier de votre amour et votre support. L’année dernière a définitivement été une année d’introspection, de défis et de croissance. Ce sont toujours ces défis qui vous montrent qui vous êtes et ce que vous êtes capable de surmonter. Croyez-moi, ce n’est pas facile, mais je suis fière de la personne que je suis en train de devenir et j’attends avec impatience l’année à venir. Je vous aime.»

En septembre dernier, Selena annonçait qu'elle prenait une pause des réseaux sociaux en partie à cause des commentaires négatifs qu'elle avait reçus sur ses différentes plateformes.

Puis, en octobre, la chanteuse a été hospitalisée en psychiatrie, à la suite de troubles anxieux et dépressifs liés à sa maladie auto-immune, le lupus et sa transplantation rénale.

Elle a dû suivre une «thérapie comportementale dialectique», qui soigne les troubles de la personnalité limite.

Depuis sa sortie, elle n’a rien publié sur ses plateformes, mais grâce à ses amies, on a pu voir que Selena filait le parfait bonheur, soit en allant glisser avec ses BFF ou en faisant du cheval avec elles.

On lui souhaite la santé et beaucoup de bonheur en 2019!

