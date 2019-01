Top 10: les grands lancements du Salon de l’auto de Détroit

Le Salon de l’auto de Détroit n’est peut-être plus aussi prestigieux qu’il l’a déjà été, reste qu’il demeure un évènement important dans l’industrie automobile.

Cette année encore, plusieurs constructeurs ont profité de leur passage à Détroit pour dévoiler leurs plus récentes créations. Voici les 10 modèles qui ont retenu notre attention.

Toyota Supra 2020

William Clavey

On peut l’affirmer sans se tromper, le retour de la Supra est LA grande nouvelle du Salon de l’auto de Détroit. L’iconique voiture sport japonaise reprend vie grâce à un partenariat entre Toyota et BMW. La Supra 2020 est équipée d’un moteur à six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres développant 335 chevaux.

Nissan IMs Concept

Frédéric Mercier

Chez Nissan, on se tourne vers l’avenir avec ce concept de berline entièrement électrique munie d’une batterie de 115 kWh. Avec une autonomie annoncée de 610 kilomètres et une puissance de 483 chevaux, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Infiniti QX Inspiration

William Clavey

Comme Nissan, Infiniti a présenté un concept électrique, le QX Inspiration. Dessiné par le Montréalais Karim Habib, ce VUS représente vers quoi Infiniti compte se diriger en matière de technologie et de design.

Kia Telluride 2020

William Clavey

À Détroit, Kia a dévoilé le plus gros véhicule de son histoire, le Telluride. Ce VUS à trois rangées partagera plusieurs de ses composantes avec le Hyundai Palisade, dévoilé il y a quelques semaines à peine. Les deux véhicules partageront notamment une motorisation à six cylindres de 3,8 litres.

Ford Mustang Shelby GT500 2020

William Clavey

Avec la nouvelle Shelby GT500, Ford présente sa voiture de production la plus puissante jamais construite. Juste ça! Le V8 de 5,2 litres surcompressé de cette bestiale Mustang développera une écurie supérieure à 700 chevaux, nous promet-on.y

Ford Explorer 2020

Frédéric Mercier

Toujours chez Ford, l’Explorer 2020 a pris un premier bain de foule au Salon de l’auto de Détroit. Pour cette nouvelle génération, on nous propose un véhicule basé sur une toute nouvelle plateforme ainsi qu’une motorisation hybride et une variante ST axée sur la performance.

Ram Heavy Duty 2019

William Clavey

Après avoir lancé une nouvelle génération de sa camionnette régulière l’an dernier, Ram revoit maintenant sa gamme de camions Heavy Duty, incluant le nouveau Power Wagon. Le constructeur a notamment annoncé l’arrivée d’un moteur diesel Cummins de 6,7 litre qui développera un couple à peine croyable de 1000 livres-pied. Oui, 1000 livres-pied!

Cadillac XT6 2020

Frédéric Mercier

Décidée à renchérir son offre de VUS, Cadillac a dévoilé le XT6 2020, qui devient le quatrième véhicule utilitaire de la marque aux côtés des XT4, XT5 et Escalade. Proposant trois rangées de sièges et un moteur V6 de 3,6 litres, le XT6 arrivera chez les concessionnaires au courant de l’été.

Subaru WRX STI S209

Frédéric Mercier

Avec la version S209 de l’iconique WRX STI, Subaru propose un bolide survitaminé de 341 chevaux. Cette édition spéciale ne sera toutefois offerte qu’aux États-Unis et sa production sera limitée à 200 petits exemplaires.

Volkswagen Passat 2020

Frédéric Mercier

Très similaire à la Jetta, la nouvelle génération de la Volkswagen Passat arrivera chez les concessionnaires au courant de l’automne prochain. Elle abandonnera notamment son moteur V6 au profit d’un bloc à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres.

