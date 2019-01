Un objectif clair pour Claudia Émond

À sa cinquième année dans le maillot du Rouge et Or de l’Université Laval, Claudia Émond veut gagner. Et la Saguenéenne prend les grands moyens pour mettre un terme à la guigne qui s’acharne sur ses coéquipières et elle depuis son arrivée dans le circuit universitaire québécois de basketball.

Émond est l’une des principales artisanes des succès du Rouge et Or depuis le début de la campagne, la seule équipe invaincue au pays (7-0), et ce serait bien mal la connaître de croire qu’elle est rassasiée. Au contraire !

Auteure de 17 points face à l’UQAM la semaine dernière, l’arrière de 24 ans se classe huitième pour la moyenne de points par match (11,8) et domine le RSÉQ pour les passes décisives (5,3), en plus de s’illustrer pour le nombre de blocs (0,5).

« J’ai plus de responsabilités et de leadership cette saison, ce qui explique mes performances offensives. De plus, je suis super bien entourée. On parle de mes mentions d’assistance, ça fait référence aux filles qui courent bien sur le terrain. C’est gratifiant d’avoir la confiance du coach et de devoir se donner à 100 % à chaque match pour gagner », a souligné Émond, avouant que l’aspect leadership « ce n’est pas quelque chose de naturel pour moi ».

Apprendre à gagner

En quatre ans avec la formation du campus de Sainte-Foy, Émond n’a jamais connu l’ivresse de la victoire. L’an passé, malgré une expérience exceptionnelle de 12-4 et le premier rang, le Rouge et Or avait été surpris en demi-finale par Concordia. Ces épisodes de déception ont aidé le club de basketball à tirer des leçons et à être mieux outillé pour la campagne en cours.

« On a l’équipe pour remporter les provinciaux et pour faire un bon bout de chemin aux nationaux. On travaille sur notre culture de gagnante depuis le début de la saison. On a eu des défaites crève-cœur, on n’était pas habituées à gagner et c’est peut-être ça qui a fait défaut.

« On ne peut pas se laisser revenir de l’arrière lors des matchs. On pratique comme des championnes pour avoir les résultats espérés à la fin. Ça pèse lourd [les défaites] et il faut changer cette mentalité », a-t-elle reconnu.

Ses succès personnels sont d’ailleurs bien loin dans ses priorités. « Les mérites et les prix, je ne cours pas après. Je veux vivre le sentiment de gagner. Personnellement, je ne l’ai jamais connu durant ma carrière et ça fait quand même 20 ans que je joue. Je voudrais avoir un petit bonbon après ces 20 ans de basket », a assuré l’étudiante en intervention sportive qui aimerait entamer une carrière d’entraîneuse dans les prochaines années.

3 étoiles du Rouge et Or

1. Claudia Émond

Photo courtoisie

Basketball

Intervention sportive

Elle a été au cœur de plusieurs actions payantes dans les deux victoires face aux Citadins. Mercredi à l’UQAM, elle a accumulé 17 points, avant d’en ajouter 16 vendredi au PEPS, sans compter son impressionnant total de 10 assistances.

2. Louis Brosseau

Photo courtoisie

Athlétisme

Histoire

La recrue a remporté l’épreuve du saut en hauteur de l’Invitation Vert & Or samedi. Son bond de 2,03 mètres, à seulement 3 cm du record d’équipe, représente la troisième meilleure performance au pays cette saison.

3. Samuel Lamhamedi

Photo courtoisie

Ski alpin

Actuariat

Il a amorcé la saison 2019 avec vigueur, remportant au mont Tremblant l’épreuve de slalom géant présentée samedi, avant de franchir la ligne d’arrivée en 2e place le lendemain.

► Performances dignes de mention

Vicente Parraguirre

Volleyball

Administration des affaires

Il a été un facteur important dans les deux victoires du Rouge et Or face au Crimson de Harvard, réussissant 23 attaques marquantes à chacune de ces parties. Vicho a enchaîné avec 13 frappes payantes en trois sets contre Sherbrooke dimanche.

Vladimir Thomas

Basketball

C. sciences de la consommation

Il a largement contribué au pointage lors des deux victoires contre les Citadins la semaine dernière, amassant 18 points et deux assistances à l’UQAM mercredi, avant de mener le Rouge et Or avec 23 points et plus de quatre assistances vendredi au PEPS.

Maud Chapleau

Volleyball

C. service social

Après avoir réussi neuf attaques marquantes et 23 défensives dans le gain en quatre manches à l’UQAM vendredi, elle a été étincelante avec 24 frappes payantes et 20 récupérations défensives dimanche dans la victoire contre Sherbrooke.

Philippe Langlois

Tennis

MBA – Gestion stratégique de projets

Il a grandement aidé l’équipe à triompher lors de ses parties inaugurales sous la bannière du Rouge et Or, signant contre Concordia une victoire de 6-2 et 6-0 en simple, puis de 8-2 en double en compagnie de Charles Langlois.

— Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

► À VENIR CETTE SEMAINE

NATATION

Samedi – Coupe Universitaire IV

PEPS

VOLLEYBALL

Samedi 18 h (F) c. McGill