Une fillette battue à mort pour avoir renversé du jus sur une Xbox

Un jeune homme est accusé d’avoir battu à mort une enfant de 4 ans après qu’elle eut renversé du jus sur sa console de jeu, à Lake County, au nord de Chicago.

Le 13 décembre dernier, au moment du drame, Jonathan Fair, 19 ans, avait la garde de la fille de sa conjointe, Skyler Mendez. La mère ne se trouvait pas sur place.

Jonathan Fair et la mère de l’enfant ont conduit la petite mal en point à l’hôpital, racontant au personnel qu’elle s'était blessée en faisant une vilaine chute.

L’enfant a finalement succombé à ses blessures moins de 48 heures plus tard dans un hôpital de Chicago, après qu'on l'eut opérée pour traiter un œdème au cerveau.

Vu la gravité des blessures de la petite, les autorités ont ouvert une enquête qui a permis de conclure qu’elle avait été victime de violence physique, selon un constat de la police.

Le jeune homme a ensuite avoué aux enquêteurs que la fillette n’était pas tombée, a rapporté au Washington Post le procureur de l’État, Steve Scheller.

Il a plutôt expliqué qu’il se trouvait avec la petite lorsqu'elle a renversé du jus sur son Xbox et joué avec le four, ce à quoi il a répondu en la secouant violemment et en la frappant.

Il a aussi avoué l’avoir rouée de coups dans le corridor, une attaque brutale au cours de laquelle la petite s’est évanouie.

Les médecins font état d’ecchymoses sur le corps de la petite victime, ainsi que de blessures au cerveau, ce qui pourrait signifier qu’elle avait été violentée dans le passé.

«C’est une triste histoire», a laissé tomber le procureur Scheller.

Fair fait l'objet de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré. La poursuite compte réclamer une sentence de prison à vie sans possibilité de libération, en raison du caractère «brutal et haineux» de l’agression.

Il doit revenir en cour en février.