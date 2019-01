Une micromaison cachée en pleine forêt à louer durant un week-end pour prendre une pause de tout

L’hiver c’est fait pour s’emmitoufler, boire quelques bonnes bouteilles de vin devant un foyer et s’enfuir au loin avec sa tendre moitié. Si vous cherchez un petit nid où prendre une pause de votre quotidien, ce petit chalet du Lac-Beauport pourrait bien être exactement ce que vous cherchiez.

La micromaison située en pleine forêt offre une vue magnifique du paysage enneigé et du fleuve Saint-Laurent. Même si le chalet ne possède ni télévision ni micro-onde, vous pourrez toutefois vous prélasser dans un lit très grand format ou encore choisir de dormir devant le feu de foyer puisque le canapé se transforme en lit à deux places.

Et si vous avez envie de prendre l’air, des sentiers de randonnées se trouvent à proximité du chalet. Vous pourrez aussi y faire une balade en raquette.

Le magnifique spa Sibéria est aussi à quelques minutes de voiture, si vous voulez un moment de détente!

Tous les détails de cette micromaison à louer, c’est par ici.

