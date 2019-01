Une solution pour le garage de l'hôpital Jonquière

Une nouvelle solution est mise en place pour permettre au nouveau modèle de véhicule ambulancier d'amener des patients à l'urgence de l'hôpital de Jonquière.

Les entrées et sorties seront inversées pour que les ambulanciers puissent travailler avec une pente plus douce sur la rampe d'accès à l'urgence et ainsi, sortir un patient sur civière à l'extérieur plus facilement.

On sait qu'une nouvelle ambulance de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec est trop haute pour entrer dans le garage de l'urgence.

Une porte pour piétons sera aussi aménagée du côté de la nouvelle sortie afin de circuler avec la civière et le patient.

Ainsi, la nouvelle ambulance reculera dans la nouvelle sortie pour aller déposer un patient et repartira vers l'avant, par la suite.

Pour les vieux modèles d'ambulances, seules les entrées et sorties sont inversées.

Cette mesure nécessite des travaux de 15 000$ qui seront complétés dans quelques semaines.

Il s'agit d'une solution temporaire jusqu'à la rénovation complète de l'urgence.

Aussi, dans deux ans, le ministère de la Santé statuera sur l'avenir du projet pilote des nouvelles ambulances.